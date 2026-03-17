Estos son dos de los requisitos para optar a las 36 viviendas protegidas que se construirán en un año en Jinámar, en Telde

El municipio de Telde dispondrá de 36 nuevas viviendas protegidas de promoción pública en el plazo aproximado de un año. El nuevo edificio se construirá en el barrio de Jinámar y estará compuesto por pisos de dos, tres dormitorios y cuatro dormitorios, además de 34 plazas de garaje destinadas a los futuros residentes. La adjudicación de estas viviendas se realizará a través del Instituto Canario de la Vivienda, que será el organismo encargado de llevar a cabo el proceso de baremación, con un procedimiento que se basará en una serie de criterios objetivos y transparentes para determinar qué familias podrán acceder a los inmuebles. Entre los requisitos ya establecidos destaca que los solicitantes deberán ser residentes en el municipio de Telde y acreditar una residencia mínima de 12 años en la comunidad autónoma de Canarias.

Este martes se celebró el acto de colocación de la primera piedra del futuro edificio que, dentro de aproximadamente 12 meses, se convertirá en el hogar de 36 familias en el barrio de Jinámar. En el acto estuvieron presentes el consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez; la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; y el alcalde del municipio de Telde, Juan Antonio Peña, entre otras autoridades. El edificio se construirá en una parcela situada en la calle Manuel Alemán Álamo, que cuenta con una superficie de 1.920 metros cuadrados. La promoción tendrá tres plantas de altura y albergará viviendas diseñadas con ventilación cruzada para favorecer la eficiencia energética y el confort de los futuros residentes.

Parcela en la que se va a construir el edificio de 36 viviendas proteginadas en Jinámar. / LP/DLP

Para familias de clase media

Las viviendas tendrán un coste asequible y estarán destinadas previsiblemente a familias de clase media, aunque durante el acto de colocación de la primera piedra no se detallaron todos los requisitos necesarios para optar a ellas. No obstante, el consejero de Obras Públicas y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, adelantó que estas viviendas estarán destinadas exclusivamente a «residentes en el municipio de Telde» y a personas que acrediten más de 12 años de residencia en la comunidad autónoma de Canarias.

Lugar en el que se va a levantar en el edificio.

Por su parte, la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, subrayó que este tipo de promociones forman parte de las medidas que se están impulsando para afrontar la problemática del acceso a la vivienda en el archipiélago. En este sentido, explicó que están dirigidas también a familias que cuentan con una «cierta estabilidad económica y laboral», pero que, aun así, encuentran dificultades para acceder a una vivienda digna en las isla.

Sin viviendas públicas en Telde desde el año 2010

El presupuesto para esta nueva edificación asciende a 7,4 millones de euros, financiados con fondos del Gobierno de Canarias y con otras aportaciones procedentes de los fondos europeos Next Generation. Con esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico busca acelerar la recuperación del ritmo de construcción de vivienda pública tras años de parálisis en este ámbito. En el municipio de Telde, la última promoción de viviendas públicas se finalizó en 2010, por lo que esta actuación supone retomar la construcción de nuevas viviendas protegidas más de quince años después.

«También es necesario promover la construcción de vivienda protegida por parte del sector privado», recalcó el consejero, quien destacó que esta medida también resulta fundamental para reducir el problema habitacional que afecta a las islas. Además, subrayó que, de las 30.000 solicitudes registradas para acceder a una vivienda protegida en Canarias, solo un tercio corresponde a viviendas de promoción pública. «En el año 2025 superamos las 5.000 viviendas en construcción», añadió el consejero.