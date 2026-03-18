Telde propone a la empresa Gratec para gestionar el mercado municipal tras ocho años cerrado

El Ayuntamiento de Telde ha propuesto a la empresa Gratec S.A. para asumir la gestión del mercado municipal, que permanece cerrado desde noviembre de 2018. Se trata de la única compañía que se presentó al concurso público convocado por el Consistorio el pasado mes de enero para hacerse cargo del mantenimiento y explotación del edificio. Este miércoles se reunió nuevamente la mesa de contratación para avanzar en el proceso y aunque la adjudicación aún no es definitiva, la subsanación de la documentación presentada por la empresa y la puntuación obtenida —que alcanza los 90 puntos— sitúan a Gratec S.A. como clara candidata a hacerse con el contrato en las próximas semanas.

La empresa, de origen canario y con sede en Arinaga, ha presentado una propuesta que incluye mejoras en el sistema informatizado de gestión del mantenimiento, un aspecto que ha valorado de forma positiva la mesa de contratación. Además, su oferta económica asciende a 65.000 euros, casi 10.000 euros por debajo del presupuesto base de licitación inicial, que alcanzaba los 74.000 euros. Cabe destacar que el 85% de la puntuación otorgada a la empresa, que ha sido la única en presentarse, recae en la propuesta económica para la ejecución de las obras.

María Eugenia Melián, concejala de Vivienda y Contratación del Ayuntamiento de Telde, afirmó este miércoles que, aunque aún quedan algunos días para la adjudicación definitiva, el proceso «va bien y se encuentra en la fase de presentación de documentación», y adelantó que la adjudicación se realizará en breve.

Ocho años cerrado

El mercado municipal de Telde cerró sus puertas hace ocho años y desde entonces permanece inactivo. Tras años de advertencias del Gobierno de Canarias por deficiencias en las instalaciones eléctricas se decidió cortar el suministro de luz, lo que obligó a los puesteros a trasladarse temporalmente al área polivalente de Narea. Desde entonces han permanecido en este espacio provisional, a la espera de que las obras de rehabilitación concluyan y se pueda reabrir el mercado de manera definitiva.

De forma paralela, el Consistorio trabaja en la regularización de más de 50 concesiones administrativas, algunas vigentes desde 1986 y que con el paso del tiempo han quedado obsoletas. En muchos casos, estas concesiones se encuentran en situación irregular debido al fallecimiento de los titulares o al abandono de la actividad sin que se haya actualizado la documentación administrativa, lo que ha contribuido a que la actividad en el recinto se haya estancado.

La reapertura del edificio supondrá también una buena noticia para los actuales y futuros puesteros, ya que permitirá ampliar el número de puestos y abrir el mercado a nuevas personas interesadas en impulsar el comercio local y la venta de productos frescos y de kilómetro cero. Además, el Ayuntamiento ya ha concluido también algunas de las obras de mejora en las infraestructuras del mercado, entre las que destaca la instalación de nuevas cámaras de frío, un elemento clave para reactivar la actividad comercial del núcleo urbano lo antes posible.