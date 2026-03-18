Sesiones de narración oral, 40 carpas y actuaciones musicales: así es la Feria del Libro de Telde dedicada a África

Telde alza la mirada hacia África y convierte al continente vecino en el gran protagonista de su Feria del Libro, un territorio tan cercano como aún desconocido para muchos, pero repleto de historias, talento y una riqueza cultural que promete sorprender al público. La cita literaria llega este año del 16 al 19 de abril con una programación ambiciosa y con la participación de más de 50 autores de ámbito regional, nacional e internacional. Un cartel de primer nivel en el que destacan nombres como Elsa López, Premio Canarias de Literatura 2024; Rayco Pulido, Premio Nacional del Cómic 2017; y la periodista y escritora saharaui Ebbaba Hameida, entre otras voces de reconocido prestigio. Además, la feria bate este año récord de participación con la instalación de 40 carpas en la plaza de San Juan, que se convertirá en el epicentro cultural del municipio.

El evento volverá a convertir a Telde en un punto de encuentro cultural de primer nivel. Durante cuatro jornadas, el municipio desplegará una intensa agenda de actividades pensadas para todos los públicos, que incluirá exposiciones, espectáculos familiares, talleres, sesiones de narración oral, ilustración, presentaciones de libros, proyecciones cinematográficas y actuaciones musicales, entre otras propuestas. La narración oral tendrá, una vez más, un papel protagonista dentro del programa, con la participación de figuras destacadas como Ana Cristina Herreros, conocida como Ana Griott; el narrador africano Boniface Ofogo; y Nono Granero, escritor, ilustrador y referente en este ámbito. Además, el público podrá disfrutar de citas musicales y literarias como el concierto de Marwan, el viernes a las 20.30 horas, y la actuación y presentación literaria de Andrés Suárez, el sábado a partir de las 20.30 horas.

Actividades para bebés desde cero años

Como novedad, el alcalde, Juan Antonio Peña, subrayó que esta edición incorpora actividades dirigidas a bebés desde los 0 años, ampliando así la oferta cultural para toda la familia y reforzando el carácter inclusivo de la feria. Por su parte, el concejal de Cultura, Juan Martel, quiso poner en valor la implicación del sector, destacando que “las librerías son una parte fundamental de esta feria; sin ellas no tendría sentido”. En esta línea, participarán todas las librerías del municipio, además de otras procedentes de distintos puntos del archipiélago. Martel también agradeció el “gran esfuerzo” del personal municipal del área de Bibliotecas en la organización del evento, así como la labor del diseñador del cartel de esta edición, Floro González. Por último, el gerente de Gestel, Jesús Suárez, destacó el espíritu de estas jornadas, asegurando que “se trata de aprender de otros, de compartir y de poner en valor todo lo que nos une”.