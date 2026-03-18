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Telde cambia la hora con música y ocio para toda la familia el próximo 28 de marzo

El evento llenará la Zona Comercial Abierta de San Gregorio de actividad durante toda la jornada, con conciertos, pasacalles y propuestas para todos los públicos

Telde cambia la hora con música y ocio para toda la familia el próximo 28 de marzo

Telde cambia la hora con música y ocio para toda la familia el próximo 28 de marzo / La Provincia

La Provincia

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El municipio de Telde se prepara para vivir una jornada llena de dinamismo, música y actividades con motivo de la celebración de Telde cambia la hora, una iniciativa que regresa a la ciudad el próximo 28 de marzo a la Zona Comercial Abierta de San Gregorio.

El evento, organizado con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Telde y el tejido comercial local, tiene como objetivo dinamizar la zona comercial y ofrecer una alternativa de ocio atractiva para toda la ciudadanía coincidiendo con el cambio horario, que se adapta al periodo estival.

La programación arrancará desde la mañana con una amplia oferta de actividades para toda la familia, incluyendo feria comercial, ludotecas, talleres e hinchables, que se desarrollarán en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Además, a las 12.00 horas, tendrá lugar un colorido pasacalles con batucada y muñecotes que partirá desde el parque infantil de la calle Padre Andrés Manjón, llenando de ambiente festivo las calles del casco comercial.

Conciertos

La música será uno de los grandes atractivos de la jornada. A partir de la tarde, diferentes espacios acogerán actuaciones en directo, comenzando con el grupo Hits 2 Rock, que actuará a las 18:30 horas en la plaza de Doña Rafaela. Posteriormente, la plaza de San Gregorio se convertirá en el epicentro musical con los conciertos de Ni Funk Ni Fank, a las 21.00 horas, y La Boina de Fito, a las 22.30 horas.

El ambiente estará amenizado durante la tarde-noche por DJ Cholo, que actuará en la plaza de San Gregorio en dos pases, a las 20.00 horas y a las 00.00 horas, poniendo el broche final a una jornada pensada para todos los públicos.

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Con esta iniciativa, Telde refuerza su apuesta por la dinamización comercial y el ocio en la ciudad, invitando a vecinos, vecinas y visitantes a disfrutar de un día diferente, donde la cultura, la música y el comercio local se dan la mano en un entorno cercano y vibrante.

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