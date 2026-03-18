Telde celebrará el cambio de hora con una jornada de música, ocio y actividades familiares en San Gregorio

Telde volverá a convertir la Zona Comercial Abierta de San Gregorio en punto de encuentro para vecinos y visitantes con una nueva edición de Telde cambia la hora, una iniciativa que se celebrará el próximo 28 de marzo con una programación repleta de propuestas para todos los públicos.

La jornada, impulsada con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Telde y el tejido comercial del municipio, busca dinamizar la actividad en la zona comercial y ofrecer una alternativa de ocio coincidiendo con el cambio al horario de verano.

Desde la mañana, el público podrá disfrutar de una amplia oferta de actividades pensadas para toda la familia. El programa incluye feria comercial, ludotecas, talleres e hinchables, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas. Además, a las 12.00 horas está previsto un pasacalles con batucada y muñecotes, que partirá desde el parque infantil de la calle Padre Andrés Manjón para llenar de ambiente festivo las calles del casco comercial.

La música en directo será otro de los grandes atractivos del evento. La programación musical arrancará a las 18.30 horas en la plaza de Doña Rafaela con la actuación de Hits 2 Rock. Más tarde, la plaza de San Gregorio concentrará buena parte del ambiente con los conciertos de Ni Funk Ni Fank, a las 21.00 horas, y La Boina de Fito, a las 22.30 horas.

La jornada contará también con la animación de DJ Cholo, que ofrecerá dos sesiones en la plaza de San Gregorio, a las 20.00 y a las 00.00 horas, poniendo el cierre a un día concebido para combinar comercio, cultura y entretenimiento.

Con esta propuesta, Telde refuerza su apuesta por revitalizar su actividad comercial y ofrecer espacios de ocio en la ciudad, en una cita que volverá a unir música, calle y comercio local en el corazón de San Gregorio.