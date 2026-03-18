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Tufia amanece con una sardina cubierta de purpurina y desata la expectación del Carnaval teldense

La pieza, ligada a la alegoría 'Un Mundo de fantasía: mitos y leyendas', fue hallada a primera hora y provocó sorpresa entre vecinos y visitantes

Sardina carnaval 2026

Sardina carnaval 2026 / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

La mañana de este 18 de marzo de 2026 dejó en Tufia una escena tan insólita como carnavalesca: una sardina de fantasía, cubierta de purpurina, “escamas brillantes” y detalles propios de un cuento, apareció varada en la playa y llamó la atención de quienes se acercaron a primera hora al litoral.

La aparición se enmarca en la alegoría del Carnaval de este año, Un Mundo de fantasía: mitos y leyendas, y, según indica el Ayuntamiento, pretende servir de antesala al tradicional Entierro de la Sardina. Desde la Concejalía de Festejos y Ferias, dirigida por Miguel Rodríguez, recuerdan que este “varamiento carnavalero” es una iniciativa puesta en marcha por el gobierno municipal desde 2023 para “calentar motores” y generar expectación; en ediciones anteriores se realizó en Ojos de Garza y La Garita.

El propio departamento organizador acompañó el hallazgo con tono humorístico, apuntando que la sardina “ha elegido Tufia” en su “travesía fantástica” y que ya está lista para su “último desfile”.

El Entierro de la Sardina se celebrará esta tarde con salida desde el Parque Franchy Roca y recorrido hasta la plaza de San Juan, donde tendrá lugar el último responso y la quema final. La comitiva pasará por María Encarnación Navarro, Rivero Bethencourt, Plaza de San Gregorio, Avenida de la Constitución, Poeta Fernando González, Ramblas de Arnao, Rotonda Daora, Párroco Hernández Benítez, León y Castillo y llegada a San Juan. (La nota municipal sitúa el inicio entre las 18.00 y las 19.00 horas, según los apartados informativos).

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El Ayuntamiento invita a la ciudadanía a sumarse al cortejo para despedir a la sardina y vivir una jornada marcada por disfraces, ironía y ambiente festivo, en una de las citas más populares del Carnaval teldense.

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