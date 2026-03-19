La planta de gas propano se mueve de Salinetas a El Goro, en donde habrá otra instalación energética de emergencia

La planta eléctrica de gas propano que Disa proyectaba instalar en la costa de Salinetas, en Telde, para prevenir apagones —y que generó un fuerte rechazo vecinal por su cercanía a las viviendas— será finalmente trasladada al polígono industrial de El Goro. El proyecto inicial, que contaba con una inversión estimada de 21 millones de euros, contempla ahora una potencia de 14 megavatios y está concebido para activarse en situaciones de cero energético, es decir, ante un apagón total del sistema eléctrico insular. Pero no será la única actuación en la zona. La empresa Ayagaures Medioambiente impulsará también en el mismo polígono una segunda planta de generación eléctrica de carácter temporal, con una inversión de 15 millones de euros, diseñada igualmente para funcionar como red de respaldo en escenarios críticos del suministro en Gran Canaria.

Fue hace apenas siete meses cuando la costa de Salinetas se convirtió en el epicentro de la polémica. La propuesta de instalar una planta de gas propano en la zona desató un fuerte rechazo vecinal, motivado principalmente por su cercanía a las viviendas y los posibles riesgos asociados. Las protestas no tardaron en organizarse y culminaron con la presentación de una alegación de 25 folios ante el Ayuntamiento de Telde, en la que los residentes denunciaban que la ubicación «responde a la mera conveniencia a intereses particulares del promotor y no justifica ni la tramitación por la vía de urgencia ni la declaración de Interés General».Tras este episodio, la compañía ha optado por reorientar el proyecto. Desde Disa se trabaja ahora en una nueva instalación, denominada ‘La Garita’, que también funcionaría con gas propano, pero cuyo traslado al polígono industrial de El Goro busca, según la propia empresa, «aunar consenso con la administración y los vecinos», una información a la que ha tenido acceso este periódico semanas antes de que el proyecto salga a información pública.

Activo solo en caso de cero energético

Esta nueva instalación tendrá un carácter puntual: solo se activará en caso de un cero energético, es decir, ante un apagón total del sistema eléctrico insular, y será desmantelada una vez entren en funcionamiento los nuevos equipos de generación continua previstos para la isla. Asimismo, la compañía defiende que la planta incorporará tecnología de última generación, lo que permitirá maximizar su eficiencia y reducir las emisiones.

La instalación de Disa solo se activará en caso de un cero energético en la isla como el que ocurrió en La Gomera

Al mismo tiempo, la empresa Ayagaures Medioambiente también proyecta instalar una planta de generación eléctrica temporal en el polígono, concretamente en las parcelas 93, 94, 95 y 96, junto a la calle la Espiga. Esta instalación ha sido diseñada para funcionar como una red de seguridad ante posibles ceros energéticos, como el que sufrió la Península el pasado verano o anteriormente las islas de Tenerife y La Gomera. Este proyecto contempla la puesta en marcha de una infraestructura capaz de operar tanto en alta como en baja tensión, lo que le permitirá adaptarse a diferentes niveles de demanda y garantizar un suministro estable incluso en situaciones excepcionales. Su función es clara: asegurar electricidad de manera inmediata en caso de emergencia, protegiendo servicios esenciales como hospitales, centros de comunicaciones, infraestructuras públicas y empresas estratégicas para el funcionamiento de la isla.

Ubicación de la planta de Ayagaures

Una planta de 15 millines y de 2.800 metros cuadrados

La inversión asciende a 15 millones de euros, y la planta ocupará un total de 2.800 metros cuadrados repartidos entre todas las parcelas. Aunque se trata de una instalación temporal, su presencia resulta estratégica en un territorio cuya red eléctrica funciona de manera aislada. Este contexto se ve reforzado por la estructura histórica del modelo energético insular, que depende en gran medida de los combustibles fósiles, especialmente derivados del petróleo. Según datos de 2021, apenas el 4 % de la energía primaria consumida en Canarias procedía de fuentes renovables, un dato que evidencia el amplio margen de mejora y la necesidad de acelerar la transición energética en la región.

Los vecinos de la primera ubicación descontentos presentaron ante el Consistorio una alegación de 25 páginas

La planta estará equipada con 15 grupos motogeneradores, cada uno con una potencia de 1,4 megavatios, lo que permitirá alcanzar una capacidad operativa de hasta 20 megavatios en condiciones normales. Esta potencia es suficiente para garantizar la continuidad del suministro en momentos de máxima presión sobre la red y para responder con rapidez y eficacia ante cualquier interrupción. Además, la central contará con un sistema de respaldo compuesto por un grupo electrógeno de 250 kilovatios, conectado al tablero general de baja tensión, destinado a mantener operativos los consumos auxiliares y los equipos en estado de espera, listos para activarse de manera inmediata si se produce un apagón.