Telde activa el Plan de Emergencias Municipal y adopta medidas preventivas ante la borrasca Therese

El Ayuntamiento de Telde, bajo la dirección del alcalde Juan Antonio Peña, ha activado el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) ante la llegada de la borrasca Therese, que traerá consigo lluvias intensas, fuertes rachas de viento y fenómenos costeros adversos en la isla.

Desde la activación del plan, el consistorio ha llevado a cabo un dispositivo preventivo con la colaboración de los servicios municipales y empresas concesionarias, con el objetivo de minimizar los riesgos y garantizar la seguridad de la población. Entre las primeras acciones adoptadas destacan el cierre de parques urbanos y espacios públicos, así como la retirada de elementos que pudieran ser arrastrados por el viento, especialmente en áreas como el Parque Urbano de San Juan.

A partir de las 14:00 horas de este jueves, se suspendieron todas las actividades deportivas en pabellones y canchas, y se procedió al cierre de varios servicios públicos municipales, entre ellos la Casa de la Juventud, el Centro de Mayores y el Centro Ocupacional de Jerez. Además, a partir de las 17:00 horas, se cerraron todas las instalaciones municipales y se prohibió la instalación de sombrillas y otros objetos desmontables en la vía pública, una medida especialmente dirigida al sector de la restauración.

Teletrabajo se ha ordenado para todo el personal municipal desde la tarde de este jueves, con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios. Como consecuencia, el Ayuntamiento permanecerá cerrado el viernes 20 de marzo, quedando solo operativos los servicios básicos y de emergencia.

El Plan de Emergencias Municipal seguirá en vigor hasta que las condiciones meteorológicas lo permitan, siempre conforme a la evolución de la borrasca.

El alcalde ha firmado un bando municipal para informar a la ciudadanía sobre las medidas, y desde el consistorio se insta a la población a seguir las indicaciones de los canales oficiales de información y las recomendaciones de los servicios de emergencia para garantizar la seguridad.