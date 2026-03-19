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Telde despide su Carnaval con la quema de la sardina y anuncia la alegoría de 2027

El Ayuntamiento de Telde desveló la temática del Carnaval de 2027: 'El Séptimo Arte', y celebró el tradicional Entierro de la Sardina, que reunió a cientos de personas en las calles del municipio

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Telde despide su Carnaval con la quema de la sardina y anuncia la alegoría de 2027 / La Provincia

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Telde

El Carnaval de Telde vivió este miércoles uno de sus actos más simbólicos con el tradicional Entierro de la Sardina, una cita que volvió a reunir a cientos de personas en las calles del casco y que sirvió además para desvelar la temática de la próxima edición: ‘El Séptimo Arte: ¡Luces, cámara, carnaval!’.

La comitiva partió a las 19.00 horas desde el Parque Franchy Roca y recorrió distintas vías del municipio hasta concluir en la plaza de San Juan, donde tuvo lugar el responso final y la posterior quema de la sardina, en un ambiente festivo marcado por la música, los disfraces y el humor.

La gran protagonista de la jornada fue una sardina inspirada en un universo de fantasía, mitos y leyendas, una propuesta que, según recoge el Ayuntamiento, apareció varada por la mañana en la playa de Tufia y sorprendió por su estética y originalidad. Esta iniciativa, impulsada por la Concejalía de Festejos y Ferias desde 2024, se ha consolidado ya como uno de los momentos más esperados de las carnestolendas locales.

Durante la jornada, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, dio a conocer también la alegoría elegida por la ciudadanía para el Carnaval de 2027, tras una votación realizada a través del canal de WhatsApp del Ayuntamiento. El resultado se anunció al inicio de la gala Drag Queen de esta edición, reforzando el carácter participativo de la fiesta.

El recorrido del Entierro de la Sardina pasó por calles como María Encarnación Navarro, Rivero Bethencourt, Plaza de San Gregorio, Avenida de la Constitución, Poeta Fernando González, Ramblas de Arnao, Rotonda Daora, Párroco Hernández Benítez y León y Castillo, antes de llegar al barrio fundacional.

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El concejal de Festejos y Ferias, Miguel Rodríguez, valoró la respuesta del público y destacó que esta sardina de fantasía “ha puesto la guinda a un Carnaval que combina tradición, creatividad y buen humor”. El Ayuntamiento agradeció además la presencia de vecinos y visitantes y animó a seguir participando en las actividades programadas dentro de estas fiestas.

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