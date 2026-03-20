Oleada de robos en viviendas de Jinámar: un encapuchado siembra el miedo entre los vecinos

Una oleada de robos en viviendas del barrio de Jinámar, en el municipio de Telde, mantiene en alerta a los vecinos desde hace aproximadamente una semana. Los hechos se han concentrado especialmente en los pisos más bajos de los edificios situados en la calle Fernando Sagaseta, donde los residentes aseguran haber vivido noches de gran inquietud. Según fuentes vecinales desde hace unos cinco días un individuo encapuchado, con el rostro cubierto y presuntamente armado con un cuchillo, estaría accediendo a las viviendas a través de las ventanas para cometer robos, una situación que se ha repetido al menos durante tres noches consecutivas. Los afectados, ante este escenario, reclaman más presencia policial por el barrio para prevenir nuevos asaltos.

Todo comenzó en la tarde del pasado viernes, en torno a las 20:00 horas, cuando un individuo de estas características accedió por la ventana a una vivienda ubicada en uno de los bloques de la zona. Según relatan los vecinos, el sospechoso logró sustraer un ordenador portátil que introdujo en una mochila. Sin embargo al ser sorprendido por residentes del inmueble, el hombre encapuchado emprendió una huida a la carrera y fue durante la fuga cuando arrojó la mochila al suelo con el objeto sustraído en su interior, lo que permitió a los propietarios recuperarlo poco después. Tras lo ocurrido los afectados alertaron a la policía y hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que llevaron a cabo una batida por las calles de la zona sin éxito. No obstante, los perjudicados interpusieron una denuncia ante la Policía Nacional, que mantiene abierta una investigación para tratar de identificar al presunto autor de los hechos.

Apenas un día más tarde, a la misma hora aproximada, el mismo individuo volvió a rondar a pie por la zona. En esta ocasión intentó acceder por la ventana a otra vivienda situada en el edificio de enfrente del primer robo pero el intento también resultó fallido. Según aseguran los vecinos, cuando el encapuchado intentó entrar por la ventana, la mosquitera que estaba ubicada en ese mismo lugar cayó al suelo y fue precisamente ese ruido el que alertó a los residentes que se enontraban en el interior de la casa en ese momento. Al percatarse de lo ocurrido, los propietarios se acercaron a la ventana y lograron ver al individuo mientras huía del lugar.

Los residentes de esta parte del barrio aseguran que no es habitual que se cometan hurtos en la zona

Sin nuevos intentos

Los vecinos afirman que desde ese último intento el individuo no ha vuelto a tratar de acceder a ninguna otra vivienda o, al menos, no en esta zona concreta. Sin embargo, aseguran que sí lo han visto frecuentar esta calle a pie, también encapuchado y con la cara muy poco visible. «Creemos que vive por la zona o que, al menos, que es de Jinámar», señala uno de los residentes, quien destaca además el carácter inusual de estos hechos. «En Jinámar lo más habitual es que se quemen coches o contenedores, pero no que entren a robar en viviendas; eso hacía mucho tiempo que no pasaba», subraya.

Desde que comenzó esta oleada de robos en este barrio del municipio de Telde, los residentes aseguran vivir en constante preocupación y reclaman una mayor presencia policial para evitar que se repitan estos hechos en los próximos días. «La policía pasa muy pocas veces por aquí y cada vez lo hace menos», lamenta uno de los vecinos. Aunque el presunto autor no ha vuelto a actuar en esta parte de Jinámar desde entonces, los residentes reconocen que no se sienten tranquilos y temen que pueda regresar en cualquier momento.