Ni solo viento ni solo lluvia: así ha obligado la borrasca a paralizar parte de Telde tras una noche complicada
El cierre de oficinas municipales y la caída de farolas reflejan la magnitud del temporal en el municipio
El viento no dio tregua durante la noche en Telde. Las rachas intensas dejaron un rastro de incidencias en distintos puntos del municipio, desde la caída de árboles hasta daños en el alumbrado público. A primera hora de la mañana, la imagen de una farola desplomada en la zona de La Barranquera, cerca de El Ejido, se convertía en uno de los ejemplos más visibles de la fuerza del temporal.
La situación ha llevado al Ayuntamiento a tomar medidas excepcionales. Debido a las condiciones meteorológicas y por motivos de seguridad, las oficinas municipales permanecerán cerradas durante este viernes, en una jornada marcada por la precaución y el seguimiento constante de las incidencias.
Una noche de incidencias por todo el municipio
Los servicios de emergencia han intervenido en diversos puntos del municipio tras una noche especialmente complicada. Las rachas intensas de viento han provocado la caída de ramas, árboles y elementos del mobiliario urbano.
Uno de los incidentes más relevantes se ha producido en Lomo Cementerio, donde la caída de un árbol de gran tamaño obligó a actuar con rapidez para despejar la zona y garantizar la seguridad.
Medidas de seguridad y llamada a la prudencia
Desde el consistorio se insiste en la necesidad de extremar las precauciones, especialmente en desplazamientos, y evitar zonas arboladas o cercanas a la costa, donde el riesgo es mayor.
El operativo municipal continúa desplegado en todo el término municipal mientras se monitoriza la evolución de la borrasca. En caso de emergencia, se recuerda que el teléfono habilitado es el 112.
- Una nueva borrasca llegará a Canarias y dejará 'lluvias generales': cuándo lloverá y las islas afectadas
- Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
- Operación Bichito: Jesé tiene ofertas de Primera y aguarda para renovar con la UD Las Palmas
- DIRECTO | La borrasca Therese ya está en Canarias: sigue en directo la evolución del tiempo y las alertas
- Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
- Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
- Indignación en el sector cultural por el gasto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: 'Existe una desconexión evidente
- El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI