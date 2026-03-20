Ni solo viento ni solo lluvia: así ha obligado la borrasca a paralizar parte de Telde tras una noche complicada

El viento no dio tregua durante la noche en Telde. Las rachas intensas dejaron un rastro de incidencias en distintos puntos del municipio, desde la caída de árboles hasta daños en el alumbrado público. A primera hora de la mañana, la imagen de una farola desplomada en la zona de La Barranquera, cerca de El Ejido, se convertía en uno de los ejemplos más visibles de la fuerza del temporal.

La situación ha llevado al Ayuntamiento a tomar medidas excepcionales. Debido a las condiciones meteorológicas y por motivos de seguridad, las oficinas municipales permanecerán cerradas durante este viernes, en una jornada marcada por la precaución y el seguimiento constante de las incidencias.

Telde suspende la actividad en sus oficinas municipales por la borrasca Therese / Ayuntamiento de Telde

Una noche de incidencias por todo el municipio

Los servicios de emergencia han intervenido en diversos puntos del municipio tras una noche especialmente complicada. Las rachas intensas de viento han provocado la caída de ramas, árboles y elementos del mobiliario urbano.

Uno de los incidentes más relevantes se ha producido en Lomo Cementerio, donde la caída de un árbol de gran tamaño obligó a actuar con rapidez para despejar la zona y garantizar la seguridad.

Rachas intensas de viento provocan caídas de árboles y activan a los servicios de emergencia en Telde / Ayuntamiento de Telde

Medidas de seguridad y llamada a la prudencia

Desde el consistorio se insiste en la necesidad de extremar las precauciones, especialmente en desplazamientos, y evitar zonas arboladas o cercanas a la costa, donde el riesgo es mayor.

El operativo municipal continúa desplegado en todo el término municipal mientras se monitoriza la evolución de la borrasca. En caso de emergencia, se recuerda que el teléfono habilitado es el 112.