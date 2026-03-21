Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Última hora Borrasca ThereseRestaurante Quebeque Las PalmasCaso ValkaAlcalde TejedaCarnaval MogánLoterías
instagramlinkedin

Telde se ilumina de amarillo y azul el Día Mundial del Síndrome de Down

La Concejalía de Sanidad da visibilidad a esta condición genética

Telde se ilumina de amarillo y azul el Día Mundial del Síndrome de Down

Telde se ilumina de amarillo y azul el Día Mundial del Síndrome de Down

La Provincia

La Provincia

El Ayuntamiento de Telde, mediante las concejalías de Sanidad y Alumbrado Público, coordinadas por Janoa Anceaume y Juan Francisco Artiles, se suma este sábado 21 de marzo a la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down. Para ello, la sede principal del consistorio, ubicada en El Cubillo, se iluminará esta noche con los colores azul y amarillo como muestra de apoyo y sensibilización.

Anceaume destaca la importancia de esta jornada para fomentar la concienciación social y promover una mayor comprensión y empatía. "Desde Telde trabajamos por una sociedad más inclusiva, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades, independientemente de sus capacidades", señala la concejala. "Queremos seguir avanzando en la integración real y en el bienestar de las personas con Síndrome de Down y sus familias, que cuentan con este Ayuntamiento como un espacio cercano para compartir sus inquietudes y aportar propuestas que contribuyan a mejorar nuestro municipio", concluye.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO | Therese golpea Canarias: alerta naranja por lluvias intensas, tormentas y vientos de más de 100 km/h
  2. Una nueva borrasca llegará a Canarias y dejará 'lluvias generales': cuándo lloverá y las islas afectadas
  3. Las lágrimas de Carolina Darias al saber que Las Palmas de Gran Canaria es finalista a Capital Europea de la Cultura: 'Ha sido difícil, pero ha sido posible
  4. Operación Bichito: Jesé tiene ofertas de Primera y aguarda para renovar con la UD Las Palmas
  5. Multado con 80 euros por conducir con esta prenda en invierno: la Guardia Civil avisa a los conductores canarios
  6. Ramírez compra en Madrid más parcelas para el Barrio UD Las Palmas de Almatriche
  7. Indignación en el sector cultural por el gasto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: 'Existe una desconexión evidente
  8. El Ministerio de Trabajo confirma cuánto cobrarán los trabajadores canarios según las horas trabajadas tras la subida del SMI

Telde se ilumina de amarillo y azul el Día Mundial del Síndrome de Down

Telde se ilumina de amarillo y azul el Día Mundial del Síndrome de Down

Oleada de robos en viviendas de Jinámar: un encapuchado siembra el miedo entre los vecinos

Oleada de robos en viviendas de Jinámar: un encapuchado siembra el miedo entre los vecinos

El barranco de Tecén vuelve a correr en Telde tras años seco por el temporal

Ni solo viento ni solo lluvia: así ha obligado la borrasca a paralizar parte de Telde y Valsequillo tras una noche complicada

Ni solo viento ni solo lluvia: así ha obligado la borrasca a paralizar parte de Telde y Valsequillo tras una noche complicada

La planta de gas propano se mueve de Salinetas a El Goro, en donde habrá otra instalación energética de emergencia

La planta de gas propano se mueve de Salinetas a El Goro, en donde habrá otra instalación energética de emergencia

Telde activa el Plan de Emergencias Municipal y adopta medidas preventivas ante la borrasca Therese

Telde activa el Plan de Emergencias Municipal y adopta medidas preventivas ante la borrasca Therese

Telde despide su Carnaval con la quema de la sardina y anuncia la alegoría de 2027

Telde despide su Carnaval con la quema de la sardina y anuncia la alegoría de 2027

Tracking Pixel Contents