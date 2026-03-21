Telde se ilumina de amarillo y azul el Día Mundial del Síndrome de Down
La Concejalía de Sanidad da visibilidad a esta condición genética
El Ayuntamiento de Telde, mediante las concejalías de Sanidad y Alumbrado Público, coordinadas por Janoa Anceaume y Juan Francisco Artiles, se suma este sábado 21 de marzo a la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down. Para ello, la sede principal del consistorio, ubicada en El Cubillo, se iluminará esta noche con los colores azul y amarillo como muestra de apoyo y sensibilización.
Anceaume destaca la importancia de esta jornada para fomentar la concienciación social y promover una mayor comprensión y empatía. "Desde Telde trabajamos por una sociedad más inclusiva, donde todas las personas tengan las mismas oportunidades, independientemente de sus capacidades", señala la concejala. "Queremos seguir avanzando en la integración real y en el bienestar de las personas con Síndrome de Down y sus familias, que cuentan con este Ayuntamiento como un espacio cercano para compartir sus inquietudes y aportar propuestas que contribuyan a mejorar nuestro municipio", concluye.
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