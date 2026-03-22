Telde inicia la desescalada de las medidas adoptadas por la borrasca 'Therese'

El Ayuntamiento de Telde ha acordado iniciar la desescalada de las medidas preventivas adoptadas en el marco de la borrasca Therese. Desde el pasado 19 de marzo, el Consistorio activó el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) en situación de alerta, lo que conllevó la adopción de diversas medidas excepcionales orientadas a garantizar la seguridad de la ciudadanía, la protección de los bienes y la continuidad de los servicios públicos esenciales. Entre ellas, se incluyeron medidas organizativas en materia de personal municipal, la suspensión de la actividad en centros que atienden a colectivos vulnerables y la retirada preventiva de terrazas y mobiliario en la vía pública.

Una vez constatada la mejora de la situación y la evolución de los fenómenos meteorológicos adversos, el Ayuntamiento ha decretado que, a partir de las 00.00 horas de este lunes 23 de marzo, queden sin efecto algunas de las medidas adoptadas.

En concreto, decaen los decretos relativos a la organización de los recursos humanos municipales, así como la suspensión de la actividad en el Centro Ocupacional, el Centro de Rehabilitación Psicosocial y el Centro de Día de Mayores. Asimismo, se levanta la medida de retirada de terrazas, mobiliario y elementos desmontables vinculados a establecimientos hosteleros.

Todos estos servicios y actividades retomarán su funcionamiento con normalidad a lo largo de la jornada de este lunes. No obstante, y con carácter previo a la reapertura, los servicios municipales competentes procederán a la revisión de las instalaciones con el fin de comprobar que se encuentran en condiciones óptimas de seguridad para su uso.

El Ayuntamiento de Telde destaca que estas decisiones se adoptan siguiendo los principios de prudencia, prevención y protección de la ciudadanía que han guiado toda la actuación municipal durante la emergencia, especialmente en relación con los colectivos más vulnerables.

Asimismo, a primera hora de la mañana de este lunes, el Consistorio evaluará la reapertura progresiva de otros espacios y servicios municipales, entre ellos los locales sociales y públicos, las instalaciones deportivas y las áreas de parques y jardines, en función de los informes técnicos y del estado de las infraestructuras.

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El gobierno municipal agradece la colaboración y responsabilidad demostrada por la ciudadanía, así como el trabajo coordinado de los servicios municipales, cuerpos de seguridad y equipos de emergencias, que han permitido afrontar esta situación con eficacia y garantías, especialmente a los equipos de seguridad y emergencia, entre ellos, Policía Local, Protección Civil y Bomberos.