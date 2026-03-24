La Fiesta de la Inmaculada Concepción y la Caña Dulce de Telde, reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Canarias

La Fiesta de la Inmaculada Concepción y la Caña Dulce, una de las celebraciones más emblemáticas y con mayor arraigo popular de Telde, ha sido declarada oficialmente Fiesta de Interés Turístico de Canarias por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias.

Este reconocimiento supone un importante respaldo institucional a una tradición profundamente vinculada a la identidad cultural de Telde, destacando tanto su valor histórico como su capacidad para atraer visitantes y proyectar la imagen del municipio más allá del ámbito local.

La distinción pone en valor una celebración que ha sabido mantenerse viva a lo largo de los años, combinando devoción, tradición y participación ciudadana. Además, refuerza el papel de esta fiesta como uno de los principales referentes festivos del calendario local, con una repercusión creciente en el conjunto de Gran Canaria y del archipiélago.

Imagen de archivo de una de las procesiones de la Inmaculada Concepción / José Carlos Guerra

Impacto en Telde y en Gran Canaria

La declaración como Fiesta de Interés Turístico de Canarias reconoce también el trabajo realizado durante años por vecinos, colectivos, organizadores e instituciones para conservar y dar proyección a esta cita, que cada edición reúne a numerosos asistentes y genera un notable impacto en la actividad social, cultural y económica del municipio.

Este nombramiento abre además nuevas oportunidades para seguir impulsando la proyección exterior de la fiesta y favorecer la dinamización de sectores como el comercio, la restauración y los servicios, consolidando a Telde como un destino vinculado a sus tradiciones y a su patrimonio cultural.

Valoración del Partido Popular de Telde

Desde el Partido Popular de Telde han mostrado su satisfacción por esta declaración, al considerar que se trata de un reconocimiento merecido a una de las fiestas más representativas del municipio y a su capacidad para convertirse en un atractivo turístico de primer nivel dentro de Canarias.

La formación también ha destacado que esta distinción debe servir para seguir reforzando la conservación del patrimonio cultural y para apoyar aquellas iniciativas que permitan preservar las tradiciones locales, al tiempo que se generan nuevas oportunidades de desarrollo para la ciudad.

Una fiesta con mayor proyección

Con este nombramiento, la Fiesta de la Inmaculada Concepción y la Caña Dulce gana un nuevo impulso y consolida su relevancia dentro del panorama festivo canario, con la vista puesta en seguir creciendo en proyección y participación en los próximos años.