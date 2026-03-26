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El Ayuntamiento de Telde actúa de urgencia por nuevos desprendimientos en la carretera de El Moreno tras la borrasca Therese

Los daños en Cazadores afectan a la calzada y a viviendas, obligan a ampliar las obras y provocarán cortes parciales de tráfico

Barranco de Tecén en Telde

Barranco de Tecén en Telde

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Telde actúa de carácter urgente ante los nuevos desprendimientos registrados en la madrugada de este miércoles en la carretera de El Moreno, en el barrio de Cazadores, como consecuencia de las intensas lluvias registradas durante la borrasca Therese. Tras una inspección completa de la vía, se ha acordado incorporar cuatro nuevas intervenciones a las obras de emergencia que se encontraban en su fase final, lo que supondrá un retraso en su conclusión.

Los deslizamientos de tierra han provocado desprendimientos sobre la calzada y han afectado al firme en varios puntos, llegando a socavarlo. Entre los incidentes más destacados se encuentra el colapso de una edificación deshabitada, así como el derrumbe parcial de una casa cueva próxima al cauce del barranquillo, que ha afectado a parte de su terraza y a un camino interior. Como primeras medidas, se ha procedido al acordonamiento y señalización de la zona afectada, además del precinto de dos viviendas ante el riesgo existente. Durante la mañana, los operarios han retirado gran parte de los restos acumulados sobre la vía, si bien será necesario el uso de maquinaria pesada para garantizar la estabilidad definitiva del terreno. Estos trabajos serán ejecutados por la empresa adjudicataria, Gratecsa.

Cortes parciales de tráfico

El concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, se desplazó a primera hora de la mañana de este miércoles hasta la zona tras recibir el aviso de la Policía Local, acompañado por técnicos municipales y el director de obra, con el objetivo de evaluar los daños y coordinar las actuaciones necesarias.

En los próximos días, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan, se iniciarán las labores de reconstrucción, que conllevarán cortes parciales al tráfico limitados al tramo final de la vía. Los tramos ya asegurados, ubicados en el inicio y en la parte central, han respondido adecuadamente.

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"Hemos actuado con la mayor celeridad posible para salvaguardar la integridad de las personas residentes en la zona, utilizando todos los medios disponibles pese a las difíciles condiciones climatológicas que ha sufrido la isla", recalcó el edil del área.

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