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Telde lleva la música a la calle para celebrar el Día Mundial del Piano en San Gregorio

El Ayuntamiento de Telde celebró el Día Mundial del Piano con un evento en la Plaza de San Gregorio, donde un piano abierto a la participación ciudadana animó a músicos y vecinos a compartir su talento musical

Telde celebra el Día Mundial del Piano con música en directo en la Plaza de San Gregorio El municipio de Telde se sumó a la celebración del Día Mundial del Piano con una iniciativa abierta y participativa que llenó de música la Plaza de San Gregorio, en Los Llanos. Un piano instalado en pleno corazón de la ciudad permitió que músicos, profesorado y ciudadanos espontáneos se acercaran a interpretar piezas en directo, generando un ambiente cultural cercano, dinámico y accesible para todos. La actividad, impulsada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde a través de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, tuvo como objetivo acercar la música a la ciudadanía, fomentar la participación y poner en valor el talento local en un espacio público emblemático. Durante la jornada, el piano permaneció abierto a todas aquellas personas que quisieron compartir su arte, convirtiendo la plaza en un punto de encuentro donde la música actuó como lenguaje común entre generaciones y estilos. El concejal de Cultura, Juan Martel, destacó que &quot;esta iniciativa refleja el compromiso de Telde con la cultura viva, accesible y participativa. Sacar el piano a la calle es abrir la música a la gente, generar encuentro y demostrar que la cultura forma parte de nuestra vida cotidiana&quot;. Asimismo, Martel subrayó la importancia de la Escuela Municipal como motor cultural del municipio, impulsando acciones que fomentan la creatividad, el aprendizaje y la convivencia. Con propuestas como esta, Telde continúa consolidándose como una ciudad que apuesta por la cultura en sus espacios públicos, promoviendo experiencias compartidas que enriquecen la vida social y cultural del municipio.

Telde celebra el Día Mundial del Piano con música en directo en la Plaza de San Gregorio El municipio de Telde se sumó a la celebración del Día Mundial del Piano con una iniciativa abierta y participativa que llenó de música la Plaza de San Gregorio, en Los Llanos. Un piano instalado en pleno corazón de la ciudad permitió que músicos, profesorado y ciudadanos espontáneos se acercaran a interpretar piezas en directo, generando un ambiente cultural cercano, dinámico y accesible para todos. La actividad, impulsada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde a través de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, tuvo como objetivo acercar la música a la ciudadanía, fomentar la participación y poner en valor el talento local en un espacio público emblemático. Durante la jornada, el piano permaneció abierto a todas aquellas personas que quisieron compartir su arte, convirtiendo la plaza en un punto de encuentro donde la música actuó como lenguaje común entre generaciones y estilos. El concejal de Cultura, Juan Martel, destacó que "esta iniciativa refleja el compromiso de Telde con la cultura viva, accesible y participativa. Sacar el piano a la calle es abrir la música a la gente, generar encuentro y demostrar que la cultura forma parte de nuestra vida cotidiana". Asimismo, Martel subrayó la importancia de la Escuela Municipal como motor cultural del municipio, impulsando acciones que fomentan la creatividad, el aprendizaje y la convivencia. Con propuestas como esta, Telde continúa consolidándose como una ciudad que apuesta por la cultura en sus espacios públicos, promoviendo experiencias compartidas que enriquecen la vida social y cultural del municipio. / Ayuntamiento de Telde

La Provincia

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Telde

Telde conmemoró el Día Mundial del Piano con una propuesta abierta a la ciudadanía que convirtió la Plaza de San Gregorio, en Los Llanos, en un escenario improvisado de música en directo. Un piano instalado en pleno centro permitió la participación tanto de músicos como de vecinos que, de forma espontánea, se animaron a interpretar distintas piezas ante el público.

La iniciativa, promovida por la Concejalía de Cultura a través de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, buscaba acercar la música a la ciudadanía y fomentar la participación en un entorno accesible, al tiempo que daba visibilidad al talento local en un espacio emblemático del municipio.

Durante toda la jornada, el instrumento estuvo disponible para cualquier persona interesada, lo que propició un ambiente dinámico en el que se mezclaron estilos, edades y niveles, convirtiendo la plaza en un punto de encuentro cultural.

El concejal de Cultura, Juan Martel, destacó que esta acción refleja la apuesta del municipio por una cultura cercana y participativa. En este sentido, subrayó que iniciativas como esta permiten “sacar la música a la calle, generar espacios de encuentro y reforzar la idea de que la cultura forma parte del día a día de la ciudadanía”.

Asimismo, puso en valor el papel de la Escuela Municipal como impulsora de actividades que fomentan la creatividad y la convivencia.

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Con este tipo de propuestas, Telde continúa reforzando su compromiso con la dinamización cultural en espacios públicos, promoviendo experiencias que contribuyen a enriquecer la vida social del municipio.

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Telde celebra el Día Mundial del Piano con música en directo en la Plaza de San Gregorio El municipio de Telde se sumó a la celebración del Día Mundial del Piano con una iniciativa abierta y participativa que llenó de música la Plaza de San Gregorio, en Los Llanos. Un piano instalado en pleno corazón de la ciudad permitió que músicos, profesorado y ciudadanos espontáneos se acercaran a interpretar piezas en directo, generando un ambiente cultural cercano, dinámico y accesible para todos. La actividad, impulsada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde a través de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, tuvo como objetivo acercar la música a la ciudadanía, fomentar la participación y poner en valor el talento local en un espacio público emblemático. Durante la jornada, el piano permaneció abierto a todas aquellas personas que quisieron compartir su arte, convirtiendo la plaza en un punto de encuentro donde la música actuó como lenguaje común entre generaciones y estilos. El concejal de Cultura, Juan Martel, destacó que "esta iniciativa refleja el compromiso de Telde con la cultura viva, accesible y participativa. Sacar el piano a la calle es abrir la música a la gente, generar encuentro y demostrar que la cultura forma parte de nuestra vida cotidiana". Asimismo, Martel subrayó la importancia de la Escuela Municipal como motor cultural del municipio, impulsando acciones que fomentan la creatividad, el aprendizaje y la convivencia. Con propuestas como esta, Telde continúa consolidándose como una ciudad que apuesta por la cultura en sus espacios públicos, promoviendo experiencias compartidas que enriquecen la vida social y cultural del municipio.

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