Telde lleva la música a la calle para celebrar el Día Mundial del Piano en San Gregorio

Telde conmemoró el Día Mundial del Piano con una propuesta abierta a la ciudadanía que convirtió la Plaza de San Gregorio, en Los Llanos, en un escenario improvisado de música en directo. Un piano instalado en pleno centro permitió la participación tanto de músicos como de vecinos que, de forma espontánea, se animaron a interpretar distintas piezas ante el público.

La iniciativa, promovida por la Concejalía de Cultura a través de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro, buscaba acercar la música a la ciudadanía y fomentar la participación en un entorno accesible, al tiempo que daba visibilidad al talento local en un espacio emblemático del municipio.

Durante toda la jornada, el instrumento estuvo disponible para cualquier persona interesada, lo que propició un ambiente dinámico en el que se mezclaron estilos, edades y niveles, convirtiendo la plaza en un punto de encuentro cultural.

El concejal de Cultura, Juan Martel, destacó que esta acción refleja la apuesta del municipio por una cultura cercana y participativa. En este sentido, subrayó que iniciativas como esta permiten “sacar la música a la calle, generar espacios de encuentro y reforzar la idea de que la cultura forma parte del día a día de la ciudadanía”.

Asimismo, puso en valor el papel de la Escuela Municipal como impulsora de actividades que fomentan la creatividad y la convivencia.

Con este tipo de propuestas, Telde continúa reforzando su compromiso con la dinamización cultural en espacios públicos, promoviendo experiencias que contribuyen a enriquecer la vida social del municipio.