El taxi de Telde es más caro: el Ayuntamiento aprueba un aumento de 25 céntimos en la bajada de bandera

Un millón de euros en facturas pendientes de alumbrado, red eléctrica y servicios de limpieza; un incremento del 8% en la tarifa urbana del taxi; y cuatro mociones aprobadas, dos de ellas impulsadas por la oposición. El pleno ordinario del mes de marzo del Ayuntamiento de Telde dio luz verde este viernes a un total de 17 expedientes extrajudiciales de crédito —cinco por vía ordinaria y doce por urgencia— destinados, en su mayoría, a saldar deudas acumuladas entre finales de 2024 y los primeros meses de 2026. La mayor parte de estos expedientes se dirige al abono de facturas vinculadas al suministro eléctrico y al mantenimiento de servicios esenciales. Entre ellas destacan varios pagos a la compañía Endesa, como una factura de 36.000 euros correspondiente a seis meses de consumo, así como otras por importe de 95.000 euros. A estas cantidades se suma una factura de 268.000 euros destinada al servicio de limpieza de los colegios municipales.

En la misma sesión plenaria, el Ayuntamiento también dio luz verde por unanimidad a la actualización de las tarifas urbanas del servicio de taxi, con incrementos que rondan el 8% en conceptos clave como la bajada de bandera, el precio por kilómetro recorrido y la hora de espera. La medida responde a una demanda de la patronal del sector, que venía alertando del impacto del encarecimiento general de los costes —combustible, mantenimiento o seguros— en la rentabilidad del servicio.

Cambio en las tarifas de taxi

Entre los cambios más significativos destaca la reducción del tramo inicial cubierto por la bajada de bandera, que pasa de 1.032 metros a 500 metros o su equivalente en tiempo de espera, lo que implica que el contador comenzará a reflejar el coste del servicio en un recorrido más corto. En cuanto a los precios, la bajada de bandera en horario diurno (de 06.00 a 22.00 horas) se incrementa de 2,95 a 3,20 euros. Por su parte, la tarifa nocturna, así como la aplicable en festivos y fechas señaladas —24 y 31 de diciembre y 5 de enero—, sube de 3,60 a 3,90 euros. Una actualización que, sin ser drástica, introduce ajustes relevantes tanto para los profesionales del sector como para los usuarios.

Además, la corporación municipal aprobó dos modificaciones de crédito por un importe global superior a los 158.000 euros. La primera de ellas será destinada a sufragar gastos vinculados a la organización de diversos actos impulsados por la concejalía de Agricultura, Ganadería y Pesca. La segunda, cuantificada en 93.641,43 euros, permitirá hacer frente a los costes derivados del contrato del programa Telde en Navidad del año anterior.

Mociones

En el apartado de mociones de un total de cinco iniciativas, cuatro salieron adelante, y la única rechazada fue la propuesta presentada por Vox. Entre las aprobadas, el Partido Popular logró el respaldo unánime de la corporación a una moción relativa al Plan de Cooperación con los Ayuntamientos 2023-2027, un instrumento de financiación insular que permitirá acometer nuevas actuaciones de mejora urbana en diferentes puntos del municipio durante las anualidades de 2026 y 2027.

También obtuvo el apoyo de todos los grupos la iniciativa defendida por Coalición Canaria, en la que se insta al Gobierno de España a trasladar a la Unión Europea la necesidad de reforzar la protección del sector primario canario frente al impacto del acuerdo comercial con Mercosur.