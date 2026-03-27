Telde celebra ‘Cambia la Hora’ con una jornada de ocio, comercio y música en San Gregorio

Telde vivirá este sábado, 28 de marzo, una jornada especial con la celebración de ‘Telde cambia la hora’, una iniciativa que convertirá la Zona Comercial Abierta de San Gregorio en un espacio de dinamización con actividades para todos los públicos desde las 11.00 horas y hasta pasada la medianoche.

El evento combinará ocio, cultura y comercio con una amplia programación que incluye una feria comercial, actividades infantiles y música en directo. Las propuestas se desarrollarán en distintos puntos del entorno, con especial protagonismo de la calle Rivero Bethencourt, donde se instalará la zona comercial.

Sobre el evento

Durante la mañana, los más pequeños podrán disfrutar de hinchables, talleres, ludoteca, tiro con arco o minigolf, mientras que a mediodía tendrá lugar un pasacalle que partirá desde el parque infantil de la calle Padre Andrés Manjón, animando las calles del barrio.

La música cobrará protagonismo a partir de la tarde, con actuaciones como la de Hits 2 Rock a las 18.30 horas en la plaza de Doña Rafaela. La jornada continuará con sesiones de DJ Cholo y los conciertos de Ni Funk Ni Fank y La Boina de Fito, que pondrán el cierre a la programación en la plaza de San Gregorio.

La iniciativa está impulsada por la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Telde, con el apoyo del Cabildo de Gran Canaria y la colaboración de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, con el objetivo de fomentar la actividad económica local y promover la participación ciudadana.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta jornada busca convertir las calles en un punto de encuentro para vecinos y visitantes, impulsando el comercio de proximidad y ofreciendo una oferta cultural y de ocio accesible para todas las edades.