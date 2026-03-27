Urbanización de Arauz en Telde: asfaltado finalizado y obras previstas para terminar en junio

Las obras de la urbanización de Arauz, en Telde, están cada vez más cerca de su finalización. Este viernes se dieron por concluidos los trabajos de asfaltado de las calles interiores, un paso decisivo que acerca a los vecinos a poder disfrutar de esta zona tras más de 20 años paralizada. Desde la concejalía de Vías y Obras del Ayuntamiento de Telde se estima que los trabajos concluirán completamente en junio, momento en el que la urbanización estará lista.

El proyecto inicial ha ido incorporando mejoras adicionales. Entre ellas, se ha incluido el ajardinamiento de las parcelas destinadas a espacio libre, dotándolas de una red de riego, una infraestructura que no estaba contemplada en los planes originales. Además, de manera paralela al asfaltado, se están llevando a cabo mejoras en la accesibilidad en la parte baja de la urbanización, garantizando que la zona sea más cómoda y segura para todos los usuarios.

La futura urbanización contará con una superficie total de 111.000 metros cuadrados, lo que supone una ampliación del centro del municipio equivalente al 20% de la extensión combinada de San Juan y San Gregorio.