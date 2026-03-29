Valsequillo alerta del riesgo sanitario en los barrancos de San Miguel y San Roque tras los daños de la borrasca Therese

El Ayuntamiento de Valsequillo de Gran Canaria ha emitido un aviso urgente a la población ante el riesgo que supone el contacto con el agua de los barrancos de San Miguel y San Roque, tras los graves daños ocasionados por la borrasca Therese en la red de alcantarillado.

A través de la Concejalía de Aguas y Alcantarillado, que dirige Ibán Medina, el consistorio ha alertado de la rotura de colectores de saneamiento como consecuencia de las intensas lluvias, lo que ha provocado un riesgo de contaminación por aguas residuales en estas zonas.

Riesgo por contacto con aguas contaminadas

Las averías más graves se localizan en los colectores de los barrancos de San Miguel y San Roque. Ante esta situación, el Ayuntamiento ha establecido varias recomendaciones para proteger la salud pública.

Entre ellas, se prohíbe el baño en estas aguas, se insta a evitar cualquier contacto directo con el agua y se recuerda la prohibición estricta de consumir agua procedente de estos cauces.

Más de 110 incidencias tras el temporal

El grupo de gobierno trabaja desde hace días en la reparación de los daños ocasionados por este episodio meteorológico adverso, que ha dejado más de 110 incidencias en el municipio. Solo en una jornada se llegaron a registrar más de 60 actuaciones en menos de 12 horas.

El alcalde, Juan Carlos Hernández Atta, ha subrayado que se está actuando con la máxima rapidez y que se ha solicitado un informe técnico detallado a la empresa concesionaria Aguas de Telde para cuantificar con precisión el alcance de los daños.

Daños millonarios y reparación estructural

Los primeros análisis apuntan a que la rehabilitación de las infraestructuras afectadas requerirá una inversión de varios millones de euros. La complejidad de los daños, que afectan a infraestructuras hidráulicas críticas, obliga a plantear soluciones estructurales y no provisionales para garantizar su funcionamiento a largo plazo.

En este proceso, el Ayuntamiento cuenta con el asesoramiento técnico de especialistas con experiencia en la gestión de grandes emergencias, como las derivadas del volcán de La Palma.

Plan de emergencia y solicitud de ayudas

De forma paralela, el consistorio ha elaborado un mapeo geolocalizado de todos los daños, detallando su alcance y valoración económica, con el objetivo de agilizar la recuperación del municipio.

Esta documentación será remitida al Gobierno central para que Valsequillo pueda acogerse al paquete de ayudas estatales anunciado para Canarias por el Ministerio de Política Territorial.

Desde el Ayuntamiento se insiste en la necesidad de extremar la precaución y seguir las indicaciones de seguridad hasta que se restablezcan plenamente las condiciones de salubridad en los barrancos afectados.