Más aparcamientos en Telde: El Ayuntamiento habilita 550 plazas de estacionamiento en esa zona

El Ayuntamiento de Telde da un paso más para aliviar uno de los problemas que más preocupa a vecinos y visitantes: la escasez de aparcamientos en el centro urbano. El Consistorio ha puesto un nuevo proyecto para habilitar de manera provisional un suelo en la zona de Arauz, a escasos metros de San Gregorio, donde se crearán alrededor de 300 nuevas plazas. Esta iniciativa se suma a las aproximadamente 250 plazas en superficie ya previstas dentro del proyecto municipal, que estarán distribuidas en las calles próximas a la piscina.

En conjunto, la ciudad contará con cerca de 550 nuevas plazas de aparcamiento en la urbanización de Arauz, una cifra que supone un importante alivio para una demanda histórica en el municipio, sobre todo hasta que las obrasb del nuevo aparcamiento de San Gregorio finalicen, un parking que tendrá 779 plazas y que se convertirá en un punto y a parte a la problemática que se lleva viviendo en la ciudad desde hace años.

El terreno donde se habilitarán estas nuevas plazas de aparcamiento en la urbanización de Arauz tiene carácter dotacional lo que significa que, a medio o largo plazo, podría destinarse a proyectos de interés público. Entre las posibles opciones figuran equipamientos educativos o deportivos, o incluso iniciativas promovidas por otras consejerías del Gobierno de Canarias, aunque por ahora no existe ninguna actuación prevista.

Disponibles en tres meses

Mientras tanto el Consistorio ha optado por dar respuesta a la necesidad urgente de estacionamiento en la zona, aprovechando este espacio de forma provisional, pero sin un horizonte temporal definido. «La nueva zona de aparcamientos no cuenta con un tiempo estipulado. Igual pueden durar en Arauz cinco años como pueden estar toda la vida», explica Iván Sánchez, concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de Telde.

El edil subraya además que el entorno ya dispone de un centro deportivo por lo que, en caso de que en el futuro se impulse algún proyecto en esta parcela, lo más probable sería que se destinara a uso educativo. «Lo lógico es que en caso de que en un futuro se lleve algún proyecto a cabo en esta zona sería un centro educativo, y ya eso dependerá de la consejería», subraya.

Las 550 nuevas plazas de aparcamiento en la zona de Arauz estarán disponibles en apenas tres meses, coincidiendo con la finalización de las obras de urbanización previstas para el próximo mes de junio. De este modo, el Ayuntamiento de Telde logrará dar respuesta en tiempo récord a uno de los principales problemas del municipio.

30 años estancado

Entre los principales objetivos de la concejalía de Vías y Obras del Ayuntamiento de Telde figura la creación de nuevas zonas de aparcamiento, así como el impulso definitivo a las obras del aparcamiento de San Gregorio, paralizadas durante más de dos décadas y que ahora cuentan con un nuevo proyecto que permitirá retomar su desarrollo.

Otra de las prioridades ha sido la finalización de la urbanización de Arauz, cuyos trabajos llevaban cerca de 30 años estancados. Ahora, este proyecto encara su recta final con una fecha ya marcada en el calendario.

La elección de la urbanización de Arauz para habilitar estas nuevas zonas de estacionamiento no responde únicamente a la disponibilidad de suelo, sino también a su ubicación estratégica. Su cercanía con San Gregorio, a tan solo cinco minutos a pie, convierte este espacio en una alternativa para quienes se desplazan al principal núcleo comercial del municipio. De este modo, tanto vecinos como visitantes que acudan a la zona para realizar compras o gestiones contarán con un área amplia y accesible donde estacionar.

De forma paralela a la creación de nuevas bolsas de estacionamiento en superficie, el municipio se prepara para dar un salto con la rehabilitación del aparcamiento subterráneo de San Gregorio, un proyecto cada vez más cercano a hacerse realidad y que supondrá un importante refuerzo para la movilidad en la zona. La futura infraestructura contará con 779 plazas de aparcamiento, de las cuales 24 estarán reservadas para personas con movilidad reducida y 45 destinadas a motocicletas. En total, el espacio ocupará una superficie de 24.000 metros cuadrados y ya dispone de un proyecto definido, lo que permitirá que los trabajos comiencen próximamente.

Pero la actuación va más allá del ámbito funcional. Sobre este aparcamiento se levantará una gran plaza de 8.000 metros cuadrados que actuará como cubierta y, al mismo tiempo, como un nuevo punto de encuentro para la ciudadanía. Este espacio no solo ofrecerá una zona de esparcimiento, sino que también contribuirá a coser el tejido urbano, conectando los barrios de San Juan, San Gregorio y San Francisco.