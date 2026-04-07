El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, afirma no tener respuesta tras el vertido y espera «saber la verdad pronto»

«Queremos saber la verdad y esperamos que sea pronto». Así se expresó el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, en referencia al vertido de materia orgánica en descomposición que afectó a las playas del municipio durante más de 45 días, y que se inició en octuvre. La procedencia del vertido continúa siendo investigada por el Seprona, por orden de la Fiscalía de Medioambiente. Durante su visita a la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias con motivo de la declaración de las fiestas de la Caña Dulce y la Inmaculada Concepción como Fiesta de Interés Turístico de Canarias, Peña afirmó que el Ayuntamiento aún no dispone de nuevos datos sobre la investigación, aunque han mantenido reuniones con el consejero de Pesca del Ejecutivo autonómico para abordar la situación. El regidor señaló que espera «saber la verdad cuanto antes» y aseguró que, hasta la fecha, no se han registrado nuevos focos de contaminación en las playas, después del último episodio ocurrido a finales del pasado mes de enero.

Fechas claras

Durante casi mes y medio, que fue el tiempo que permanecieron cerradas las playas del municipio, y también en los días posteriores, el alcalde de Telde ha exigido al Gobierno de Canarias una mayor actuación. Peña ha calificado en reiteradas ocasiones como «falta de transparencia» la gestión del Ejecutivo autonómico respecto a la empresa Aquacanaria, señalada por el Ayuntamiento como la presunta responsable de los vertidos. «Seguimos exigiendo esa transparencia como lo hemos hecho desde el primer momento», añadió Peña durante el encuentro de este martes.

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Además, desde el Consistorio continúan defendiendo la necesidad de contar con un calendario claro y una fecha concreta para desmantelar las jaulas marinas ubicadas en la costa de Melenara. También esperan avances claros, como «la revisión de la concesión de las jaulas y una fecha para que estas abandonen la costa».