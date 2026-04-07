Telde confía en que la declaración de la Caña Dulce como Fiesta de Interés Turístico mejore la imagen de Jinámar

Un empujón y una visión positiva para el barrio de Jinámar, en Telde. Así ha recibido el municipio la declaración de la fiesta de la Inmaculada Concepción y de la Caña Dulce como Fiesta de Interés Turístico de Canarias, una distinción concedida por la Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias. Los vecinos de la zona valoran este reconocimiento como una buena noticia y una oportunidad para mejorar la imagen del barrio, además del impacto económico y social que puede generar. La celebración, con más de cinco siglos de historia, es una de las más representativas de Jinámar. En ella se combinan elementos religiosos vinculados a la Inmaculada Concepción con tradiciones agrícolas relacionadas con la caña dulce y destaca, además, por la implicación vecinal en su organización.

Este martes se reunieron el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña; el consejero de Obras Públicas y Vivienda, Pablo Rodríguez; y el representante vecinal de Jinámar, Suso Santana, en la sede de la Presidencia del Ejecutivo autonómico. Durante el encuentro se abordó el alcance institucional y cultural de este reconocimiento, así como las oportunidades que abre para la promoción del barrio de Jinámar y del conjunto del municipio en el ámbito turístico y patrimonial.

Desde el patronato de las fiestas de la Caña Dulce y de la Inmaculada Concepción llevaban alrededor de 35 años intentando que la celebración fuera reconocida como Fiesta de Interés Turístico de Canarias, un objetivo que finalmente se ha hecho realidad y que representa una oportunidad para todo el barrio. “No todo pueden ser malas noticias en Jinámar, ya era hora de que las buenas también llegaran”, destacó Suso Santana, representante vecinal y jinamero de toda la vida. “Este reconocimiento implica crecer como barrio y eliminar estigmas, porque el barrio debe funcionar con normalidad. Nos merecíamos una buena noticia. Las personas que llevamos muchos años aquí abríamos la prensa y solo veíamos cosas negativas”, añadió Santana.

“Este es un homenaje a los hombres y mujeres del Valle de Jinámar, a su historia, sus tradiciones y su cultura”, afirmó el regidor del municipio teldense, quien recalcó que esta iniciativa y el sentir de la fiesta nacen del trabajo y el compromiso de los propios vecinos. Asimismo, el alcalde quiso agradecer la gestión del Gobierno de Canarias por reconocer el valor histórico y tradicional del Valle de Jinámar, así como su escucha activa. También tuvo palabras de reconocimiento para el patronato de las fiestas y para los vecinos que, año tras año, impulsan y mantienen vivas las tradiciones del barrio.

El consejero de Obras Públicas y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria, Pablo Rodríguez, recordó durante el encuentro que esta fiesta es “probablemente una de las más antiguas de Canarias” y destacó su carácter singular en cuanto a organización, ya que no está impulsada por instituciones, sino por los propios vecinos y vecinas del barrio. En este sentido subrayó que la declaración como Fiesta de Interés Turístico de Canarias supone un reconocimiento a su trayectoria, identidad y valor cultural, además de contribuir a elevar su categoría dentro del conjunto de celebraciones del Archipiélago.

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