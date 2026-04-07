El Parque Empresarial Melenara invierte 2,3 millones en infraestructuras y empresas en un año

El Parque Empresarial Melenara ha movilizado más de 2,3 millones de euros en el último año, destinados principalmente a la implantación de nuevas empresas, la mejora de infraestructuras y el refuerzo de la seguridad y la sostenibilidad del recinto, según ha informado en una nota.

De esa cantidad, más de 2 millones de euros corresponden a inversión privada, centrada en la llegada e implantación de firmas como Atlantis Technology (Grupo Binter), Domingo Alonso Group, el Centro Médico UD Las Palmas y Pinturas Isaval. Estas incorporaciones no solo suponen una inyección directa de capital, sino que consolidan el parque como un espacio atractivo para empresas de alto valor añadido y con capacidad de generar empleo.

Por su parte, cerca de 300.000 euros proceden de inversión pública del Cabildo de Gran Canaria, dirigidos a la modernización de las instalaciones y a la mejora de los servicios del recinto. Entre las actuaciones más destacadas figuran un sistema integral de videovigilancia, con una inversión de 210.000 euros, y la instalación de un punto de recarga para vehículos eléctricos, valorado en 100.000 euros, orientado a impulsar la movilidad sostenible.

28 millones en una década

En conjunto, estas inversiones están teniendo un impacto directo en la actividad económica del parque y en la generación de empleo en el municipio de Telde. En la última década, el recinto ha captado más de 38 millones de euros de inversión empresarial, consolidando un modelo de crecimiento sostenido basado en la colaboración público-privada.

De cara al futuro, Econara prevé impulsar un Plan Estratégico 2026-2030 que permita ordenar el crecimiento del parque, facilitar la implantación de nuevas empresas y reforzar su papel como motor económico en la isla.