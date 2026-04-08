Estos son los 33 colegios de Telde que el Ayuntamiento mejorará con 1,2 millones de euros a partir del verano

El Ayuntamiento de Telde ha puesto en marcha un plan para mejorar el estado de los 33 colegios y centros de Educación Infantil y Primaria del municipio, así como de las escuelas unitarias, con una inversión de 1,2 millones de euros durante los próximos dos años. La actuación se llevará a cabo a través de la empresa pública Gesplan, que movilizará a tres cuadrillas de trabajadores encargadas de ejecutar labores de mantenimiento, conservación y mejora en los centros educativos a partir del próximo verano. Hasta ahora, estas tareas recaían en operarios municipales. Sin embargo, el incremento del volumen de trabajo en distintas áreas ha dificultado que el Consistorio pueda atender de forma integral las necesidades de limpieza y mantenimiento en los colegios.

Algunos de estos centros educativos fueron construidos hace más de 70 años con carácter provisional, sin que se contemplara una vida útil tan prolongada. Sin embargo con el paso del tiempo se han consolidado como infraestructuras permanentes, lo que unido a la falta de mantenimiento continuado ha derivado en un notable deterioro de sus instalaciones. Aunque la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ostenta las competencias en materia de infraestructuras educativas, corresponde a los ayuntamientos asumir tareas como el mantenimiento, la vigilancia y la limpieza de los centros. En este contexto, el Consistorio de Telde reconoce las dificultades para atender estas labores con los recursos propios disponibles.

Por este motivo, el Ayuntamiento ha encargado a Gesplan un plan de actuación dotado con 1,2 millones de euros que permitirá contar, en principio, con tres cuadrillas de trabajadores que operarán de forma diaria en los centros educativos. Además de reforzar las labores de mantenimiento, este encargo también busca dar respuesta a otro de los problemas detectados por el Consistorio: el déficit de materiales de obra y construcción necesarios para acometer intervenciones. El expediente ya ha sido tramitado y cuenta con informe jurídico favorable. Actualmente se encuentra en fase de intervención municipal, paso previo a su aprobación por la Junta de Gobierno Local. La previsión del Ayuntamiento es que el servicio pueda estar en marcha a partir del próximo verano.

Una veintena de operarios

El paso de los años ha agravado los problemas de conservación, especialmente en aquellos colegios situados en zonas costeras del municipio, donde la salinidad y la cercanía al mar aceleran el desgaste de las instalaciones. Este es el caso, por ejemplo, del colegio de La Garita, cuyo estado ha empeorado progresivamente ante la imposibilidad del Ayuntamiento de hacer frente a todas las necesidades con su personal.

El Ayuntamiento ha pasado de tener 300 operarios municipales a contar actualmente con tan solo una veintena

«Lo hemos intentado, pero no conseguimos avanzar», afirmó el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, quien explicó que, aunque se han llevado a cabo mejoras puntuales y obras de emergencia, «aún falta un mantenimiento constante». En esta línea, el regidor subrayó que «de nada sirve actuar ante situaciones urgentes o mediante licitaciones públicas si en el día a día no existe un servicio de mantenimiento eficaz».

La intención del Consistorio es que, si estas tres cuadrillas funcionan correctamente, se continúe incrementando la inversión con el objetivo de ampliar el número de trabajadores, así como los recursos materiales. Asimismo, el Ayuntamiento no descarta replicar este modelo en otros servicios municipales, como el área de Deportes u otros ámbitos. «Ahora mismo nos encontramos con escuelas unitarias que tienen muy pocos alumnos, pero que requieren una inversión muy elevada para acometer mejoras que pueden rondar el millón de euros. Y, por otro lado, hay centros como el de La Garita, que presentan un gran desgaste a pesar de la cantidad de obras realizadas, debido a su cercanía al mar», recalcó el alcalde.

Peña: «De nada sirve actuar en situaciones de urgencia si en el día a día no existe un sistema de mantenimiento»

El regidor recordó que Telde llegó a contar con cerca de 300 operarios distribuidos en distintas cuadrillas para atender los servicios municipales, mientras que en la actualidad la cifra no alcanza ni la veintena. «Esos mismos operarios son los que tienen que encargarse de las aceras, los baches, los colegios, las canchas y de todo en general. A ese ritmo no vamos a llegar», remató el alcalde.

Estos son los colegios

Los colegios que entrarán dentro de esta ronda de mejoras son los CEIP Agustín Manrique de Lara, Amelia Vega Monzón, Cazadores, Doctor Gregorio Chil y Naranjo, Doctor Hernández Benítez, El Goro, Esteban Navarro Sánchez, Europa–Néstor Álamo, Fernando León y Castillo, Hilda Zudán, Jinámar Fase V, José Tejera Santana, Juan Negrín, La Garita, Las Breñas, Los Caserones, Lucía Jiménez Oliva, Maestro Félix Santana, María Jesús Ramírez Díaz, María Suárez Fiol, Marpequeña, Montaña Las Palmas, Padre Collado, Pedro Lezcano, Plácido Fleitas, Poeta Fernando González, Poeta Francisco Tarajano, Poeta Montiano Placeres, Príncipe de Asturias, Profesora Adelina Flores Medina, San Antonio, San Juan y Saulo Torón.