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Telde

Costas traslada arena de la playa del Hombre a Hoya del Pozo para mejorar sus condiciones

Los trabajos incluyen la retirada de restos, la reubicación de rocas y la rehabilitación de accesos a los arenales

Trabajos para el trasvase de arena de Playa del Hombre a Hoya del Pozo, en Telde.

Trabajos para el trasvase de arena de Playa del Hombre a Hoya del Pozo, en Telde. / LP/DLP

La Provincia

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Las Palmas de Gran Canaria

Costas traslada la arena desde la playa del Hombre hasta Hoya del Pozo, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso, seguridad y conservación de ambos espacios costeros. La intervención, gestionada por la Demarcación de Costas de Canarias -dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico- en coordinación con el Ayuntamiento de Telde, busca redistribuir la arena acumulada y optimizar el estado general de estas dos calas del municipio.

Además del trasvase de arena, los trabajos incluyen la retirada de restos en Hoya del Pozo, la reubicación de rocas en la zona norte para reforzar la protección del paseo marítimo y la mejora del acceso a la playa.

La actuación tendrá una duración estimada de entre dos y tres semanas, durante las cuales se trabajará para recuperar este entorno litoral y garantizar su disfrute en condiciones óptimas tanto para vecinos como para visitantes.

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Daños meteorológicos

La concejala de Playas, María Calderín, ha destacado que esta intervención resulta clave para la conservación del litoral teldense, así como para reforzar la seguridad y la accesibilidad de sus playas, especialmente tras los daños ocasionados por los recientes fenómenos meteorológicos.

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