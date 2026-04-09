Así es el nuevo centro de día con 30 plazas para personas con discapacidad que abre en Telde

Tras siete años cerrado, un edificio municipal ubicado en el barrio de La Pardilla, en Telde, vuelve a abrir sus puertas con un propósito claro: cuidar y atender a los vecinos del municipio. Telde da así un paso firme para reforzar la atención a la discapacidad con la puesta en marcha de un nuevo centro de día gestionado por San Juan de Dios, que recupera un espacio cerrado desde 2019 para convertirlo en un recurso esencial y demandado para el municipio. La nueva instalación se suma a la red insular de atención a la dependencia y dispondrá de 30 plazas dirigidas a personas con discapacidad que necesitan el apoyo de terceras personas en su día a día. Será a partir del próximo 17 de abril cuando el centro comience a recibir a sus primeros usuarios.

La instalación y su equipo de profesionales atenderán a una treintena de usuarios mayores de 21 años, de lunes a viernes en horario de 8:30 a 17:00 horas, e incluirá además servicio de transporte adaptado para facilitar su acceso. La intervención se desarrollará a través de un programa de actividades terapéuticas, combinado con una programación abierta al entorno comunitario. Así, los usuarios podrán participar en salidas a parques y cafeterías, así como en actividades en gimnasio y piscina, lo que fomentará no solo su bienestar físico y emocional, sino también su inclusión social y autonomía personal.

Atención adaptada a las necesidades

La atención se adaptará a las necesidades específicas de cada persona, con el objetivo de potenciar sus habilidades sociales y cognitivas, así como reforzar aspectos básicos de la vida diaria como el vestido, la higiene personal o la alimentación. Todo ello orientado a fomentar la máxima autonomía posible de los usuarios. El trabajo se abordará desde una perspectiva tanto individual como grupal, apoyado por un equipo multidisciplinar integrado por profesionales de la psicología, la terapia ocupacional y la integración social, que garantizarán una atención especializada y personalizada.

José Cárdenas, Juan Antonio Peña, Antonio Morales, Isabel Mena, Lorenzo Esma, Adela Álvarez y Sabina Ramírez. / LP/DLP

La financiación de este servicio corre a cargo del Cabildo de Gran Canaria, con una inversión de 715.000 euros prevista para el año 2026, lo que supone un coste de 96,12 euros por plaza y día. El presidente del Ejecutivo insular, Antonio Morales, destacó que «la apertura de este recurso en Telde representa un paso más en la planificación insular para dar respuesta a la demanda sociosanitaria vinculada a la discapacidad, ampliando la red de plazas y acercando los servicios a la ciudadanía». Asimismo, subrayó que «la colaboración con entidades del tercer sector está siendo clave para avanzar con agilidad y eficacia en un modelo que prioriza la atención digna y la integración social de las personas».

Algunas actividades se llevarán a cabo en la piscina y en el gimnasio para fomentar la autonomía personal

Otras plazas en otros centros

Por su parte, la consejera de Política Social y Accesibilidad, Isabel Mena, señaló que «este centro permite seguir avanzando en el compromiso de generar oportunidades para las personas con discapacidad cuando finalizan su etapa educativa, garantizando recursos adaptados a sus necesidades», y añadió que «este esfuerzo va acompañado de una inversión sostenida del Cabildo que no solo permite abrir nuevas plazas, sino asegurar su calidad, estabilidad y la atención profesional que requieren las personas usuarias».

Los usuarios serán atendidos en horario de 08:30 a 17:00 horas e incluirá servicio de transporte adaptado

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, afirmó que «la puesta en marcha de este espacio supone recuperar un inmueble público para ponerlo al servicio de las personas y contribuir al bienestar del municipio y de sus barrios», y añadió que «además, este recurso generará empleo y ayudará a dinamizar la actividad en el entorno, especialmente en el barrio de La Pardilla».

Por su parte, el director gerente de San Juan de Dios, Lorenzo Esma, aseguró que «desde San Juan de Dios acercamos los recursos a las personas, cuidando a las usuarias con discapacidad y necesidad de tercera persona más cerca de sus hogares, facilitando así la vida a sus familias». Asimismo, destacó que «en los últimos dos años hemos creado 75 plazas para atender a este colectivo con necesidad de apoyo continuado, 45 en nuestra Ciudad San Juan de Dios en El Lasso y 30 aquí en La Pardilla, respondiendo a la necesidad de quienes no tenían recursos donde acudir».