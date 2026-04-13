El CEIP Los Caserones y el CEIP Poeta Fernando González ganan el Concurso de Relatos de la Feria del Libro de Telde

El CEIP Los Caserones y el CEIP Poeta Fernando González son los ganadores del Concurso de Relatos organizado con motivo de la Feria del Libro de Telde, una iniciativa dirigida a fomentar la creatividad literaria entre el alumnado del municipio. En total se presentaron 19 relatos manuscritos en dos categorías de edad, en una edición dedicada al continente africano como eje temático.

La entrega de premios tendrá lugar el 19 de abril a las 12.00 horas en la Plaza de San Juan, dentro de la programación de la Feria del Libro. Los autores y autoras premiados recibirán un trofeo, una colección de libros y 150 euros, mientras que los centros educativos ganadores obtendrán un vale de 1.000 euros para la compra de publicaciones en una librería de Telde.

La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Telde, a través de la empresa municipal Gestel, impulsa este certamen con el objetivo de promover la escritura como herramienta de expresión entre los más jóvenes. El concejal de Cultura, Juan Martel, ha agradecido la participación de los menores, así como la implicación de familias y centros educativos, destacando el talento y la imaginación demostrados en los trabajos presentados.