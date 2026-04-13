Gran Canaria tendrá en Taliarte, en Telde, un nuevo centro de recuperación de tortugas, aves marinas y cetáceos

Gran Canaria contará con un nuevo centro de recuperación de fauna marina en Taliarte, en el municipio de Telde, con el objetivo de reforzar la atención a especies como tortugas, aves marinas y cetáceos ante el aumento de la demanda. La nueva infraestructura, que se levantará junto al actual centro, ocupará una superficie total de 2.110 metros cuadrados e integrará tanto la rehabilitación de las instalaciones existentes como la construcción de nuevos espacios adaptados a las necesidades de recuperación. El proyecto contempla la creación de tres plataformas con piscinas equipadas con sistemas de oleaje para favorecer la rehabilitación de los animales, así como una piscina cubierta de gran altura que permitirá el vuelo de aves marinas en proceso de recuperación. Además, el complejo incorporará una cristalera exterior que facilitará la observación de las especies desde fuera, y que combinará así la labor asistencial con una vertiente educativa y divulgativa.

Este nuevo centro estará vinculado al centro de recuperación de fauna silvestre de Tafira, donde actualmente se traslada en primera instancia a los animales varados en las costas del Archipiélago para su evaluación y, en caso necesario, intervención quirúrgica, antes de ser derivados al centro de fauna marina de Taliarte para su postoperatorio y posterior observación previa a su devolución al mar. Hasta ahora, estas instalaciones no contaban con un espacio habilitado y equipado para llevar a cabo estas curas con todas las garantías, por lo que el nuevo proyecto contempla la creación de un área específica dotada con material quirúrgico y equipamiento adecuado, así como carros para facilitar el traslado de los animales dentro del recinto.

Infografía del nuevon edificio. / LP/DlP

Uno de los principales problemas del actual centro, y una de las razones que han motivado la construcción de una nueva infraestructura, es el deterioro de sus instalaciones debido a su ubicación. Taliarte está expuesto durante todo el año a los vientos del noreste y se sitúa en una zona elevada donde la brisa marina incide con mayor intensidad, lo que acelera el desgaste de los edificios. «En este caso hemos optado por una solución novedosa de ingeniería marítima, por lo que queremos utilizar para estas instalaciones hormigones tratados con aditivación, también conocidos como hormigones no armados», explica Laureano de Armas, ingeniero del proyecto.

Curas al aire libre

De esta forma, la instalación contará con tres amplias plataformas, un espacio de tratamiento y curas al aire libre de unos 300 metros cuadrados, zonas de almacenamiento y, además, un área de observación conectada con el paseo que une Taliarte y Playa del Hombre. En este sentido el proyecto prevé habilitar, en el área de retranqueo de la parcela, un pasillo que podrá permanecer abierto bajo control, permitiendo a los paseantes acercarse y observar directamente a los animales desde el exterior. «Esta idea es una de las que más ha gustado, ya que, aunque este pasillo no requiere tanto mantenimiento como otras partes de la instalación, supone una importante herramienta de educación ambiental», recalca el ingeniero.

Este proyecto, impulsado por el Cabildo de Gran Canaria, cuenta con una inversión total de 528.000 euros, financiada en un 85% por fondos europeos a través del programa de cooperación territorial Interreg VI-D Madeira-Azores-Canarias (MAC), mientras que el Cabildo asume el 15% restante.

«Con el nuevo centro de recuperación seguramente se podrán llevar a cabo visitas escolares para que los más pequeños se conciencien del impacto que nuestra basura tiene en los animales que viven en las costas de la isla», argumenta Ana Liria Loza, doctora en Biología, presidenta de ADS Biodiversidad y responsable del proyecto RedTorCan.

Unión con otros países

Este nuevo centro de recuperación de fauna marina en Taliarte se enmarca, además, en el proyecto RedCentros, que tiene como objetivo crear una red transnacional de centros de recuperación de fauna silvestre para unificar estrategias de conservación, reforzar la formación profesional y hacer frente a amenazas comunes para la biodiversidad entre Canarias y África. «Una parte de este proyecto se va a hacer aquí, otra en Tenerife y también en otros seis países africanos», afirma el biólogo y veterinario Pascual Calabuig, especialista en fauna silvestre.

Eso sí, aunque esta nueva infraestructura está destinada a diferentes especies, gran parte de sus recursos se centrará en las tortugas marinas, ya que son los animales que con mayor frecuencia llegan varados a las costas del Archipiélago. De hecho, otro de los factores que ha impulsado la creación de este nuevo espacio es un estudio realizado por Pascual Calabuig, que advierte de un posible aumento significativo en la llegada de estas especies en los próximos años, en parte debido a los efectos del cambio climático.

Infografía del nuevo edificio que se va a construir. / LP/DLP

Durante la consrruciión de esta nueva infraetsructura seguirá funcionando la actual pero, una vez finalizada la obra, los animales serán trasladados a la nueva para que se rehabilite la instalación que está ahora operativa, que en ese momento quedará inoperativa y en segundo plano. «Algunas de las piscinas que están en buen estado si que serán reutilizadas en el nuevo centro», recalca Calabuig.

En principio, el plazo previsto para la finalización de esta nueva instalación es de aproximadamente un año, ya que el proyecto cuenta ya con la redacción técnica, los planos y la financiación necesaria para su ejecución, lo que permitirá iniciar las obras en el menor plazo posible.