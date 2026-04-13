Red de hidrantes contra incendios y un corredor verde: estas son las mejoras que comenzarán en el verano en el polígono de Salinetas

El polígono industrial de Salinetas, en Telde, contará con un corredor verde de aproximadamente un kilómetro para embellecer el acceso desde la autovía hasta la zona comercial, así como con la instalación de una nueva red de hidrantes contraincendios que cubrirá todo el recinto y la renovación de las aceras, actualmente deterioradas por su antigüedad. Los trabajos, que está previsto que comiencen en los próximos meses de verano, persiguen mejorar la imagen del área y hacer más atractivos sus accesos tanto para visitantes como para los vecinos de la zona, además de dotar al parque empresarial de una infraestructura básica y obligatoria de protección contra incendios, inexistente hasta la fecha.

Los dos proyectos, impulsados por la Entidad de Conservación del Parque Industrial de Salinetas (Ecosalinetas), tienen como objetivo rehabilitar la zona y corregir los desperfectos acumulados durante años. Para ello, se ha elaborado un plan director que recoge las actuaciones más urgentes. En este contexto, el Cabildo de Gran Canaria ha concedido dos subvenciones, una de 696.000 euros y otra de 141.000 euros, destinadas a estos trabajos. La principal partida se invertirá en la instalación de una red de hidrantes contraincendios que cubra todo el área industrial y garantice el suministro de agua a los servicios de extinción conforme a la normativa vigente, lo que permitirá reducir los tiempos de respuesta en las primeras fases de un incendio y, en consecuencia, minimizar el riesgo de propagación del fuego en un entorno con gran diversidad de actividades industriales.

Mejora de pavimentos

Con esta misma inversión y en coordinación con el tendido de la red de hidrantes contraincendios, se llevará a cabo la renovación de las aceras del parque empresarial, deterioradas por su antigüedad, mediante la sustitución del actual pavimento de baldosa hidráulica por un firme continuo de hormigón, preparado para soportar el tráfico pesado ocasional propio de la zona industrial; además, se actuará sobre elementos urbanos como tapas de arquetas y alcorques, se garantizará la continuidad de los itinerarios peatonales eliminando obstáculos para peatones y personas con movilidad reducida, se crearán nuevas aceras en tramos sin pavimentar, se adaptarán y construirán vados en los pasos de peatones y se retirará la maleza y las especies invasoras que dificultan el tránsito. Este proyecto se ha dividido en varias fases de ejecución que comenzarán, segun lo previsto, en el acceso desde la zona del Mercadona e irán en dirección hacia el polígono.

Vía en la que se hará el corredor verde

En cuanto al corredor verde, que contará con una inversión de 141.000 euros, se centrará en el embellecimiento y tratamiento paisajístico del vial principal de acceso a la zona industrial y residencial de Salinetas, la avenida Sebastián Jiménez Álvarez, mediante diversas actuaciones destinadas a dotar de una imagen más atractiva y colorida a esta vía; entre ellas, destacan la mejora del ajardinamiento de la mediana con vegetación arbustiva autóctona adaptada a zonas costeras, la optimización de la red de riego existente, la adecuación del bordillo y la eliminación de la especie invasora conocida como rabo de gato.

El presidente de Ecosalinetas, Javier Rivero, destacó que el impulso a estas mejoras tiene su origen en el trabajo previo del antiguo director y gerente de Ikea, Pepe Juan, quien inició las gestiones para modernizar la zona. “Nosotros hemos dado continuidad a lo que él ya había adelantado”, subrayó.