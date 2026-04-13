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Telde exime del impuesto de circulación a más de 13.500 vehículos con 25 años o más de antigüedad

La bonificación fiscal para vehículos antiguos busca aliviar la carga económica de los ciudadanos, quienes ya no recibirán el cargo en sus recibos desde este mes de abril

Ayuntamiento de Telde.

Ayuntamiento de Telde. / LP/DLP

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Las Palmas de Gran Canaria

Los vehículos con 25 años o más de antigüedad en el municipio de Telde quedan exentos del pago del impuesto de circulación, una medida de la que se beneficiarán este 2026 más de 13.500 vehículos y que se aplica de forma automática, sin necesidad de solicitud por parte de los propietarios. La bonificación fue una de las primeras decisiones del actual gobierno municipal y quedó aprobada y publicada en el BOE en diciembre de 2023, tras completar su tramitación.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destaca que esta iniciativa busca aliviar la carga fiscal de los ciudadanos, especialmente de quienes mantienen vehículos antiguos. La gestión de la exención se realiza de oficio a través de la entidad recaudadora Valora, por lo que los recibos emitidos desde abril ya no incluyen a los vehículos que cumplen el requisito de antigüedad.

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Aun así, el Ayuntamiento recomienda revisar la liquidación y, en caso de detectar errores, presentar la correspondiente reclamación en las oficinas de Valora. El periodo voluntario de pago del impuesto está abierto desde el 6 de abril hasta el 8 de junio, fecha límite también para resolver posibles incidencias.

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