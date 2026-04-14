Asador Restaurante Ca’Tita refuerza su atractivo en Telde con su parrillada estrella y una propuesta gastronómica tradicional
El conocido establecimiento de Telde vuelve a consolidarse como referencia para quienes buscan una parrillada abundante, cocina tradicional y un servicio familiar, tras reabrir después de la reforma de sus instalaciones
El Asador Restaurante Ca’Tita vuelve a situarse en el foco gastronómico de Telde gracias a su propuesta basada en carne a la brasa, platos tradicionales y precios competitivos, una combinación que sigue atrayendo tanto a residentes como a visitantes en busca de una experiencia culinaria sin artificios.
En un contexto donde cada vez más usuarios recurren a redes sociales para decidir dónde comer, este establecimiento ha recuperado visibilidad reciente gracias a publicaciones del perfil Instagram @grancanaria.atugusto, especializado en mostrar rincones gastronómicos de la isla. Dentro de su serie “21 municipios, 21 sabores”, Telde se convierte en protagonista con una propuesta clara: encontrar una parrillada que cumpla expectativas.
La visita al Asador Ca’Tita parte de una idea sencilla pero efectiva: disfrutar de una buena parrillada en un entorno cercano. En ese sentido, uno de los platos más destacados es la parrillada para dos personas, con un precio de 35 euros, que se presenta como una opción pensada para compartir y disfrutar sin complicaciones.
Este tipo de propuestas encajan perfectamente con la demanda habitual en Gran Canaria, donde los comensales valoran especialmente:
- La cantidad y calidad del producto
- El carácter social de la comida
- La relación entre precio y experiencia
La parrillada no solo actúa como plato principal, sino como eje de una comida que suele prolongarse y que invita a complementar con otros entrantes clásicos.
Entrantes que refuerzan la propuesta tradicional del restaurante
Junto a la parrillada, el Asador Ca’Tita mantiene una carta basada en elaboraciones reconocibles que completan la experiencia gastronómica. Entre ellas destacan:
- Queso frito con mermelada de arándanos (11,90€): una combinación muy popular en Canarias que mezcla el contraste entre dulce y salado.
- Gambas al ajillo (13,50€): un clásico que sigue funcionando como apuesta segura en cualquier mesa.
Estos platos refuerzan la identidad del restaurante como un espacio donde la cocina apuesta por lo tradicional, sin renunciar a sabores que conectan fácilmente con el público.
El restaurante está situado en el Paseo Maestra María del Rosario Hernández Santana, 8L, en el municipio de Telde, una ubicación que facilita el acceso tanto a residentes como a quienes se desplazan desde otras zonas de Gran Canaria.
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