Cathy Fleitas, arquitecta de la Feria del Libro de Telde: "En esta edición se podrá apreciar desde lo positivo de África hasta la pobreza del continente"

Entre estanterías repletas de historias y salas que laten con actividades culturales, no es raro cruzarse en Telde con Catherina Fleitas. Directora de las bibliotecas públicas del municipio, su figura se ha convertido en parte del paisaje cotidiano de estos espacios donde los libros son protagonistas. Pero estos días su presencia es aún más intensa: va y viene, organiza, revisa y ultima cada detalle de la esperada Feria del Libro, que arranca este jueves 16 de abril. Este año, además, la cita literaria se abre a nuevos horizontes. Por primera vez en sus 23 años de historia la feria pone su mirada en África, un continente cercano geográficamente pero todavía lejano en muchos imaginarios. La propuesta no es casual: busca ofrecer una visión más amplia, crítica y honesta de realidades que conviven a escasos kilómetros. Sin embargo, si hay algo que hace especial esta edición es la historia que la sostiene. Porque detrás de esta feria está, desde el principio, la pasión de Fleitas. Fue ella quien, en 2003, impulsó con empeño e ilusión la primera Feria del Libro de Telde.

Su vínculo con el mundo bibliotecario comenzó mucho antes de asumir responsabilidades de gestión. Siendo universitaria, mientras cursaba Filología y Letras, encontró su primer trabajo en un archivo en La Laguna, en Tenerife. Allí descubrió el valor de ordenar la información, de clasificar historias y de convivir, casi a diario, con libros y diferentes historias que pasaban por sus manos. Corría el año 1992 y, desde entonces, Catherina Fleitas no se ha separado de ellos.

Aquel primer contacto marcó el camino y continuó formándose en gestión y catalogación bibliotecaria, dando pasos firmes hacia una vocación que ya era evidente. Dos años después, en 1994, aterrizó en las bibliotecas públicas de Telde, coincidiendo además con la inauguración de la biblioteca de San Juan, un hito que también pasaría a formar parte de su propia historia profesional en el municipio. Aunque no siempre ha dedicado su trabajo a las bibliotecas municipales, si algo tiene claro es que a ella lo que le llena el corazón es dedicarse a las bibliotecas públicas. «Me parece más interesante y estimulante trabajar en una biblioteca pública, porque aquí trabajas con todas las edades y todos los perfiles. No obstante todo ha sido un camino y un aprendizaje», explica la directora.

«Me parece más estimulante trabajar en la biblioteca pública, porque hay diferentes perfiles»

Fleitas recuerda con especial cariño los inicios y el arduo trabajo de catalogación del fondo de la biblioteca de San Juan de Telde, nutrido por los volúmenes procedentes de la antigua Casa de la Cultura y del museo León y Castillo. Todos aquellos libros fueron trasladados a lo que hoy es la biblioteca Montiano Placeres, donde ella y su equipo trabajaban rodeados de auténticas montañas de ejemplares. «Trabajábamos en un edificio antiguo, entre montones de libros para poder abrir la biblioteca de San Juan. Era una escena de película y la recuerdo con mucho cariño», rememora.

Cathy es, además, el motor que impulsó la primera Feria del Libro de Telde, allá por 2003. En una época de recursos municipales limitados, fue ella quien tomó la iniciativa y recorrió editoriales para convencerlas de participar en una muestra en el municipio. «Les decía que nosotros aportábamos las casetas de forma gratuita y que, si no tenían quien atendiera ese servicio, yo les proponía una animación en torno a esa muestra», recuerda. Así nació una feria que hoy cumple 23 años y que, en sus inicios, se celebraba en los alrededores de la biblioteca Saulo Torón, en el parque Arnao. «La primera librería que se sumó al evento, y la única en aquellos comienzos, fue la librería Azahar», rememora. Hoy, sin embargo, la cita cuenta con la participación de todas las librerías del municipio.

Cathy Fleitas, directora de las bibliotecas públicas de Telde, junto al cartel de la Feria del Libro. / Andrés Cruz

«Lo que ha crecido la feria al trasladarla a la plaza de San Juan es increíble, y ha sido una iniciativa del concejal de Cultura», subraya la directora, quien añade además que el edil del área en el Ayuntamiento de Telde, Juan Martel, ha apostado firmemente por este evento año tras año.

En esta edición, la Feria del Libro de Telde estará dedicada por primera vez al continente africano, un territorio situado a escasos kilómetros de las islas y, sin embargo, aún desconocido para muchos. «Esta es una forma de ver realidades de África tanto desde la alegría y lo positivo, como desde lo duro y cruel de la pobreza que se vive en el continente», remarca.

La programación incluirá, además, la proyección de varios cortometrajes del festival Mar, de mujeres africanas, que se celebra en Agüimes y que aterriza este jueves por la tarde en el municipio de Telde. Tras la sesión tendrá lugar una mesa redonda con la participación de María Jesús Alvarado, directora del festival; Teodoro Bondyale, portavoz de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias; y el periodista Pepe Naranjo, que ha desarrollado un amplio trabajo de campo en África.

«Todo lo que se va a contar en la feria, los narradores que vienen, los espectáculos y los mensajes que se van a trasladar, intentaría acercarlo a los más pequeños de la familia. Yo vendría a la feria solo para escuchar estos mensajes que nos hacen pensar y reflexionar», recalca.