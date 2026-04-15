Telde recibe la Escoba de Platino de Ategrus por su excelencia en limpieza y sostenibilidad

El municipio de Telde ha sido distinguido con la primera Escoba de Platino concedida por la Asociación de Técnicos de Gestión de Residuos Ategrus, un galardón que reconoce a las ciudades más destacadas en la excelencia de la limpieza viaria y la gestión de residuos. Este reconocimiento pone en valor la modernización impulsada desde el servicio municipal de limpieza del Ayuntamiento, con la renovación de la maquinaria, la mejora de infraestructuras, el refuerzo del personal y la incorporación de avances en sostenibilidad que han consolidado a Telde como un referente en la gestión medioambiental urbana.

La distinción, considerada el máximo nivel dentro de los premios que concede Atergus en el ámbito estatal e iberoamericano, reconoce la eficacia en la recogida de residuos, la incorporación de tecnología más sostenible y la implicación ciudadana en la mejora del entorno urbano. Según la entidad, estos avances sitúan a la ciudad en la vanguardia de la economía circular y refuerzan su compromiso con la protección del medio ambiente.

Maquinaria sostenible

Entre los aspectos valorados para la concesión del premio destacan el uso de vehículos y maquinaria más sostenibles, la implantación del sistema de carga lateral en los contenedores y la ampliación de la plantilla de operarios del servicio de limpieza. El reconocimiento se ha otorgado en la categoría de municipios de más de 100.000 habitantes, junto a otras administraciones locales.

La concejala de Servicio de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos Sólidos, María Calderín, ha subrayado que este premio supone alcanzar un nivel de máxima excelencia para la ciudad y un impulso para seguir mejorando los servicios públicos. Asimismo, ha destacado el papel fundamental del personal del servicio de limpieza viaria y de la empresa concesionaria Valoriza, agradeciendo su implicación y esfuerzo, así como el trabajo del equipo municipal para actualizar el contrato del servicio en tiempo récord. Calderín ha concluido señalando que este reconocimiento refleja el avance de Telde y el compromiso del consistorio con la mejora continua de la calidad de vida de la ciudadanía.