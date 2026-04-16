El parque de San Juan de Telde inicia trabajos reparación tras 27 años y un proyecto piloto de renaturalización

El parque urbano de San Juan, en Telde, recibe estos días sus primeros trabajos de reparación desde su inauguración hace 27 años. El Ayuntamiento impulsa una intervención puntual, pero necesaria, con la que busca mejorar algunos de los elementos más deteriorados del recinto sin abordar, por ahora, una renovación integral del espacio. Las actuaciones, con una duración estimada de quince días, se centran en la modernización del alumbrado público y en la reparación de varios tramos del paseo que presentaban problemas de accesibilidad. El mal estado del pavimento, provocado por el crecimiento de las raíces de los árboles y el tránsito de vehículos pesados, había generado quejas vecinales tras registrarse caídas y tropiezos en la zona. Asimismo, el Consistorio prevé avanzar hacia la renaturalización del espacio, con la creación de recorridos provisionales mediante caminos de tierra batida que mejorarán la comodidad y el tránsito de vecinos y visitantes.

En materia de iluminación, las antiguas luminarias de vapor de sodio están siendo sustituidas por tecnología LED, una actuación que permitirá reducir el consumo energético, abaratar costes y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible en el municipio. Los trabajos también incluyen la reparación de las bases de hormigón que sustentan las columnas de las pérgolas situadas en zonas de paso peatonal, cuyo deterioro no había sido corregido hasta ahora. A ello se suma la mejora del vallado perimetral del parque, que presenta deficiencias derivadas de su antigüedad y supone un riesgo en algunos tramos. El concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Telde, Juan Francisco Artiles, explicó este jueves que el Consistorio mantiene su intención de seguir avanzando en la renaturalización del parque. «Este camino de tierra batida será provisional», remarcó. El coste de estas actuaciones se incluye dentro de los contratos de mantenimiento municipales.

Mejoras en los cimientos de hormigón que sostienen las pérgolas del parque. / LP/DLP

Un proyecto para la rehabilitación integral

En el año 2022, el Ayuntamiento barajó un proyecto para la rehabilitación del parque y la ejecución de actuaciones de mejora, para lo que contaba con una partida de medio millón de euros procedente del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan). Sin embargo, aquellos trabajos no llegaron a materializarse. En la actualidad el Consistorio dispone de ese mismo proyecto de rehabilitación integral, aunque requiere una actualización para poder llevarlo a cabo. Existe, además, una partida de fondos del Gobierno de Canarias aún vigente, si bien resulta insuficiente para cubrir la totalidad de la intervención prevista.

Mejoras en la renaturalización del parque de San Juan, en Telde. / LP/DLP

Fue el 26 de mayo de 1999 cuando la prensa y los representantes políticos de Telde protagonizaron un simbólico paseo en coches antiguos para inaugurar el parque urbano de San Juan, que en aquel momento se convertía en el mayor de Canarias. El Ayuntamiento destinó entonces cerca de 800 millones de pesetas —más de 4,8 millones de euros— a la construcción de este espacio, concebido como el gran pulmón verde de la ciudad. En uno de los últimos proyectos impulsados por el Ayuntamiento a finales de 2022, y que ahora requiere actualización y ampliación, la previsión del Gobierno local situaba en torno a cinco millones de euros la inversión necesaria para su rehabilitación y mejora. Una cifra que supera el coste que supuso en su día la construcción inicial del parque.

Vecinos del municipio han presentado quejas al Consistorio por caídas y tropiezos tras el mal estado del pavimento

El parque urbano de San Juan abrió con una superficie de 23.000 metros cuadrados de laderas, 17.000 destinados a jardines temáticos, otros 17.000 dedicados a actividades deportivas y 6.000 metros cuadrados de lagos. Un diseño que lo convirtió en uno de los grandes espacios verdes del municipio. A lo largo de los años el parque ha albergado distintos tipos de animales, desde cabras hasta avestruces, además de patos, gansos o gallinas. También pasó por sus instalaciones la mona Lulú, que dio nombre al pequeño parque cercano de Santa Rosalía. Asimismo, llegaron a convivir gallos en libertad que cada mañana 'daban los buenos días', aunque fueron retirados tras las quejas de algunos vecinos. En la actualidad, el recinto mantiene una fauna mucho más reducida con aves en libertad y algunos erizos que continúan formando parte del ecosistema del parque.