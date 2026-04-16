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Tito El Bambino y Ñengo Flow encabezan el festival ‘Leyendas del Reggaeton’ en Telde

El Auditorio del Parque de San Juan acogerá el 1 de agosto una gran cita de música urbana con artistas internacionales como Omega El Fuerte y Ángel López

Conciertos en el parque de San Juan, en Telde, en una foto de archivo.

Conciertos en el parque de San Juan, en Telde, en una foto de archivo. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Auditorio del Parque de San Juan, en Telde, se convertirá el próximo 1 de agosto en el epicentro de la música urbana en Canarias con la celebración del festival Leyendas del Reggaeton, una cita que reunirá a algunas de las figuras más influyentes de varias generaciones del reguetón y la música latina.El cartel estará liderado por el puertorriqueño Tito El Bambino, uno de los nombres más reconocidos del género a nivel internacional, junto al contundente sonido urbano de Ñengo Flow, referente del reguetón más callejero y una de las voces más potentes de la escena actual.

Desde República Dominicana, el escenario contará con la energía de Omega El Fuerte. A este bloque de grandes nombres se suma también la voz de Ángel López, que aportará el componente melódico y nostálgico. El festival también reunirá a figuras clave en la historia del género como el productor y Dj Nelson, pieza fundamental en el desarrollo del reguetón desde sus inicios, así como a Dj Candy Boy, y al pionero Alberto Stylee.

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Ámbito televisivo

A esta propuesta musical se sumarán actuaciones e invitados del ámbito artístico y televisivo como Alisson Joan, Kiño y otros invitados especiales, además de la presencia de los presentadores Lucho Velasco y Pedro Pablo Ochoa, conocidos por su participación en exitosas series latinoamericanas. Completan el cartel artistas como Juanfran, Carlos Heredia y Alda, reforzando el carácter festivo de una propuesta concebida como una gran celebración de la cultura urbana.

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