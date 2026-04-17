Telde acoge el ciclo ‘Biografías y bibliografías de teldenses’ en la Casa-Museo León y Castillo

La Casa-Museo León y Castillo de Telde acoge desde el próximo 21 de abril un nuevo ciclo de conferencias centrado en la divulgación histórica bajo el título ‘Biografías y bibliografías de teldenses’. La iniciativa arrancará a las 19:00 horas con la ponencia ‘Inés Chimida, una biografía, entre la historia y la leyenda’, a cargo del investigador y cronista Antonio Mª González Padrón.

Organizado por la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria en colaboración con la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el ciclo se enmarca en la línea del centro museístico de acercar el conocimiento histórico a la ciudadanía de forma rigurosa y accesible.

El programa tiene como objetivo profundizar en la vida y el contexto de distintos personajes históricos vinculados a Telde, abordando sus trayectorias desde una mirada crítica basada en el análisis de las fuentes. Aunque pertenecen a épocas diferentes, todos comparten su relevancia en el desarrollo histórico de la ciudad.

Inés Chimida

La sesión inaugural estará dedicada a la figura de Inés Chimida, también conocida como Inés de Chamaida Chamovita (Telde, 1467), considerada fundadora del primer hospital de la ciudad en 1490. Hija de la noble aborigen Nayade Xaimaide y del capitán portugués Pedro de Chamaida, destacó por su labor asistencial, acogiendo en su casa a personas enfermas y sin recursos. Tras su fallecimiento, legó su vivienda para su conversión en hospital, consolidando una de las primeras iniciativas de atención social en Telde. Su figura se sitúa entre la historia documentada y la tradición legendaria.

El ciclo continuará el 28 de abril con la conferencia ‘Hilda Zudán, un espíritu libre ¿a destiempo?’; el 19 de mayo con ‘Matías Yánez Zurita, ideología y defensa de leyes ancestrales’; y el 26 de mayo con ‘Carlos Navarro Ruíz, entre el liberalismo progresista y el caciquismo localista’, que cerrará el programa.

Más allá de las biografías, el ciclo también propone una reflexión sobre la construcción del relato histórico. Desde la tradición oral en las primeras civilizaciones hasta el desarrollo del pensamiento ilustrado, las sesiones invitan a analizar cómo se ha interpretado el pasado a lo largo del tiempo, evitando visiones idealizadas y apostando por un enfoque basado en la comparación de fuentes, tanto escritas como materiales.

Cada encuentro ofrecerá así una mirada cercana y humana a distintos momentos de la historia de Telde, contribuyendo a una mejor comprensión de su pasado. La actividad es gratuita, aunque el aforo es limitado, por lo que se recomienda acudir con antelación.