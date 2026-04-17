Telde instala dos nuevos gimnasios al aire libre en Melenara y La Vega para fomentar el deporte en el espacio público

Telde pone en marcha de dos nuevos gimnasios al aire libre, que se están instalando en el Parque Urbano de Melenara y en la plaza Anna y Vicent Ferrer, en la zona de La Vega (El Contrapeso). La iniciativa busca algo más que sumar equipamiento deportivo: quiere que el espacio público se convierta en un lugar donde moverse, entrenar y convivir forme parte del día a día.

Las obras se encuentran ya en su recta final y estarán listas para entrar en funcionamiento en las próximas semanas. El proyecto supone una inversión cercana a los 100.000 euros, financiados por la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con el Ayuntamiento de Telde.

Nuevas máquinas biosaludables en Melenara. / LP/DLP

Hasta el parque de Melenara se desplazaron este viernes el consejero de Presidencia y vicepresidente segundo del Cabildo, Teodoro Sosa, junto al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña; el concejal de Deportes, Cristhian Santana; la concejala del Distrito Costa, María Calderín; y el presidente de la Asociación de Vecinos Meclasa, Leo Hernández, para comprobar de primera mano el avance de los trabajos.

Los nuevos espacios estarán equipados con zonas de calistenia, estructuras de streetlifting con lastre, máquinas de carga variable y áreas biosaludables, pensadas para adaptarse a todo tipo de usuarios. Desde personas mayores hasta deportistas habituales o vecinos con movilidad reducida, la idea es que cualquiera pueda utilizarlos de forma segura y accesible.