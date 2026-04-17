Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo Calima CanariasDesalojo Gran CanariaHorario UD Las Palmas-LeganésVisita papa León XIV CanariasAyudas Vivienda CanariasDrágana
instagramlinkedin

Deportes

Telde instala dos nuevos gimnasios al aire libre en Melenara y La Vega para fomentar el deporte en el espacio público

Las nuevas áreas deportivas en fase final de obras contarán con equipamiento inclusivo para calistenia, streetlifting y ejercicio biosaludable, y buscan integrar la actividad física en la vida cotidiana de los barrios

Cristhian Santana, Juan Antonio Peña, Teodoro Sosa, María Calderín y Leo Hernández.

Cristhian Santana, Juan Antonio Peña, Teodoro Sosa, María Calderín y Leo Hernández. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Telde pone en marcha de dos nuevos gimnasios al aire libre, que se están instalando en el Parque Urbano de Melenara y en la plaza Anna y Vicent Ferrer, en la zona de La Vega (El Contrapeso). La iniciativa busca algo más que sumar equipamiento deportivo: quiere que el espacio público se convierta en un lugar donde moverse, entrenar y convivir forme parte del día a día.

Las obras se encuentran ya en su recta final y estarán listas para entrar en funcionamiento en las próximas semanas. El proyecto supone una inversión cercana a los 100.000 euros, financiados por la Consejería de Presidencia del Cabildo de Gran Canaria, en colaboración con el Ayuntamiento de Telde.

Nuevas máquinas biosaludables en Melenara.

Nuevas máquinas biosaludables en Melenara. / LP/DLP

Hasta el parque de Melenara se desplazaron este viernes el consejero de Presidencia y vicepresidente segundo del Cabildo, Teodoro Sosa, junto al alcalde de Telde, Juan Antonio Peña; el concejal de Deportes, Cristhian Santana; la concejala del Distrito Costa, María Calderín; y el presidente de la Asociación de Vecinos Meclasa, Leo Hernández, para comprobar de primera mano el avance de los trabajos.

Noticias relacionadas y más

Los nuevos espacios estarán equipados con zonas de calistenia, estructuras de streetlifting con lastre, máquinas de carga variable y áreas biosaludables, pensadas para adaptarse a todo tipo de usuarios. Desde personas mayores hasta deportistas habituales o vecinos con movilidad reducida, la idea es que cualquiera pueda utilizarlos de forma segura y accesible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Desalojo de un edificio en Guía: el Ayuntamiento busca ayuda urgente para dos familias con tres menores y personas con enfermedades graves
  2. Quevedo protagoniza una inesperada “huida” en una entrevista con Jordi Évole que ya es viral
  3. Ya es oficial: Canarias aprueba una serie de medidas tributarias para aliviar las dificultades financieras tras la guerra de Oriente Medio
  4. “Mi hijo no me lo contó en un mes”: conmoción por la agresión a un menor en Canarias
  5. ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
  6. Luz verde a la construcción de un edificio de 23 viviendas protegidas en Arguineguín
  7. El exconductor de guaguas que arrolló a un motorista en Escaleritas alega que intentaba salvar a los pasajeros: 'No quería hacerle daño
  8. Fallece Atilano de la Torre del Castillo, ejemplo de bondad y discreción que dejó huella en quienes le conocieron

Telde instala dos nuevos gimnasios al aire libre en Melenara y La Vega para fomentar el deporte en el espacio público

Telde instala dos nuevos gimnasios al aire libre en Melenara y La Vega para fomentar el deporte en el espacio público

El parque de San Juan de Telde inicia trabajos de reparación tras 27 años y un proyecto piloto de renaturalización

El parque de San Juan de Telde inicia trabajos de reparación tras 27 años y un proyecto piloto de renaturalización

Tito El Bambino y Ñengo Flow encabezan el festival ‘Leyendas del Reggaeton’ en Telde

Tito El Bambino y Ñengo Flow encabezan el festival ‘Leyendas del Reggaeton’ en Telde

Cathy Fleitas, arquitecta de la Feria del Libro de Telde: "En esta edición se podrá apreciar desde lo positivo de África hasta la pobreza del continente"

Cathy Fleitas, arquitecta de la Feria del Libro de Telde: "En esta edición se podrá apreciar desde lo positivo de África hasta la pobreza del continente"

Telde recibe la Escoba de Platino de Ategrus por su excelencia en limpieza y sostenibilidad

Telde recibe la Escoba de Platino de Ategrus por su excelencia en limpieza y sostenibilidad

Asador Restaurante Ca’Tita refuerza su atractivo en Telde con su parrillada estrella y una propuesta gastronómica tradicional

Asador Restaurante Ca’Tita refuerza su atractivo en Telde con su parrillada estrella y una propuesta gastronómica tradicional

Telde celebra su Feria del Libro 2026 con más de 100 autores, talleres y conciertos en San Juan

Telde celebra su Feria del Libro 2026 con más de 100 autores, talleres y conciertos en San Juan

El CEIP Los Caserones y el CEIP Poeta Fernando González ganan el Concurso de Relatos de la Feria del Libro de Telde

El CEIP Los Caserones y el CEIP Poeta Fernando González ganan el Concurso de Relatos de la Feria del Libro de Telde
Tracking Pixel Contents