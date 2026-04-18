Andrés Suárez toma el relevo de Marwan en la Feria del Libro de Telde
El cantautor protagoniza la tercera jornada tras una noche multitudinaria en la Plaza de San Juan
La Feria del Libro de Telde encara este sábado su tercera jornada con uno de los nombres más esperados del cartel: el cantautor Andrés Suárez, que ofrecerá un concierto esta noche en la Plaza de San Juan tras participar en un encuentro literario junto al periodista Fran Fajardo.
El artista toma así el relevo de Marwan, que protagonizó la noche del viernes con un concierto que reunió a numeroso público en el corazón de la ciudad. En una atmósfera íntima y cargada de emoción, el cantante fusionó poesía y música, logrando una conexión directa con los asistentes, que corearon sus canciones y llenaron la plaza.
Con este ambiente aún presente, la feria continúa desplegando este sábado una intensa programación desde las 10:00 horas, con actividades dirigidas a público infantil y familiar, talleres, sesiones de cuentos con Ana Griott y propuestas de narración oral a cargo de Boniface Ofogo y Nono Granero.
A lo largo del día también tendrán lugar distintas presentaciones de libros y la exposición “África”, eje temático de esta edición, junto a propuestas como el espectáculo Abáah, la casa de la palabra, de Gorsy Edú, o la mesa redonda El latido de la literatura africana.
La jornada culminará con el concierto de Andrés Suárez, previsto para las 20:30 horas, en una nueva noche que volverá a unir música y literatura en uno de los eventos culturales más destacados del municipio.
La Feria del Libro de Telde sigue consolidándose así como un espacio de encuentro abierto a la ciudadanía, donde conviven las letras, la música y las artes escénicas durante todo el fin de semana.
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