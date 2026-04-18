Telde cierra las II Jornadas del Berro con un mercadillo agrícola y degustaciones en San Gregorio

La plaza de San Gregorio, en Telde, se convirtió este sábado en un escaparate del producto local con la celebración de un mercadillo agrícola que puso el broche final a las II Jornadas del Berro. Desde primera hora de la mañana, seis puestos ofrecieron productos de kilómetro cero vinculados, en su mayoría, a la elaboración del tradicional potaje de berros. Entre ellos, destacó un espacio dedicado en exclusiva a este cultivo, con producción procedente de la zona de La Solana, donde los agricultores Francisco Verde y Roxana Orellana generan más de 25.000 kilos mensuales.

La iniciativa, impulsada por la concejalía del Sector Primario del Ayuntamiento de Telde, reunió a productores, vecinos y curiosos en torno a uno de los ingredientes más representativos de la gastronomía canaria. La oferta se completó con otros ingredientes esenciales gracias a productores locales, además de la presencia de una bodega del municipio, un molino tradicional con venta de gofio y una panificadora. Todo ello conformó una muestra del potencial agrícola de la zona y de su vinculación con la cocina popular.

María Calderín, Juan Antonio Peña e Iván Sánchez durante el evento. / LP/DLP

El ambiente familiar marcó buena parte de la jornada. Los más pequeños participaron en talleres infantiles relacionados con la siembra, en los que pudieron plantar semillas y aprender a cuidarlas en casa, en una apuesta por acercar el campo a las nuevas generaciones.

Música y parranda

La música también tuvo su espacio, con la actuación de una parranda que animó la mañana con repertorio tradicional canario, mientras que el cierre llegó con una degustación gratuita de potaje de berros acompañado de gofio y queso local.

Más allá del carácter festivo, la cita sirvió para reforzar el papel de Telde como uno de los principales productores de berros del Archipiélago y para reivindicar el valor del sector primario en el municipio. La responsable del área, María Calderín, destacó la respuesta del público y subrayó la importancia de seguir impulsando este tipo de iniciativas para dar visibilidad a los cultivos locales.

En este sentido, insistió en la necesidad de recuperar suelo agrícola y fortalecer la actividad del campo como eje económico, con la mirada puesta en consolidar a Telde como un referente productor dentro de Gran Canaria.