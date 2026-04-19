La Justicia absuelve al concejal Artiles, de Más por Telde, denunciado por amenazas a su compañero de formación

El Juzgado de Instrucción número 1 de Telde ha dictado una sentencia firme absolutoria para el concejal de Más por Telde, Juan Francisco Artiles, tras la denuncia presentada por su compañero de partido, Juan Pablo Rodríguez, quien aseguraba haber recibido amenazas durante una discusión.

Según recoge la resolución judicial, a la que ha tenido acceso este periódico, la única prueba aportada en el procedimiento fue la declaración del denunciante, sin que existan testigos presenciales ni otros elementos que permitan corroborar los hechos. La magistrada, María Cecilia López, concluye que este testimonio, por sí solo, no resulta suficiente para sustentar la acusación, lo que ha llevado al fallo absolutorio.

Paralelamente, Rodríguez formalizó el pasado viernes su salida del grupo municipal Más por Telde, pasando a la condición de concejal no adscrito. El edil ha justificado su decisión en desavenencias internas de carácter orgánico con la dirección del partido, subrayando que este movimiento se circunscribe al ámbito político y no afecta ni a su compromiso con el programa de gobierno ni a la estabilidad del actual pacto municipal.

Los hechos se remontan al pasado mes de octubre, cuando Rodríguez acusó a Artiles, concejal de Alumbrado y Bienestar Animal, de haberle amenazado presuntamente tras reclamarle una supuesta deuda electoral de 80.000 euros. Sin embargo, otro documento al que ha tenido acceso este medio señala que no se han detectado irregularidades en los movimientos bancarios de Más por Telde, lo que refuerza la ausencia de pruebas en torno a las acusaciones.

Sin respuestas

En este contexto, la formación política remitió en diciembre un burofax a Rodríguez solicitándole que acreditara sus afirmaciones y ofreciera explicaciones sobre determinados movimientos contables realizados por él, otorgándole un plazo de 30 días para responder y presentar la documentación correspondiente. Según fuentes consultadas, dicha solicitud no ha sido atendida hasta la fecha.

Ese mismo mes, Más por Telde abrió un expediente informativo y acordó la suspensión cautelar de militancia del edil denunciante, al considerar que sus declaraciones habían provocado un «irreparable daño» a la imagen del partido. La organización calificó las acusaciones de «rotundamente falsas» y «gravísimas», al tiempo que defendió la transparencia de sus cuentas, asegurando que están fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas y publicadas sin objeciones, sin reflejar deuda alguna con Rodríguez.

Por su parte, Juan Francisco Artiles ha sostenido que las informaciones difundidas previamente «son totalmente falsas» y ha recalcado que el procedimiento judicial no fue archivado, sino que quedó visto para sentencia. Asimismo, ha afirmado que durante estos meses ha soportado «ataques personales» y ha advertido de que no permitirá «que se cuestione su dignidad», por lo que ha anunciado que «emprenderá acciones legales para exigir responsabilidades a quienes hayan difundido informaciones falsas».