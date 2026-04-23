Telde salva su Plan General y evita empezar de cero su tramitación urbanística

El Ayuntamiento de Telde aprobará en el pleno municipal de abril la continuidad de la tramitación del Plan General de Ordenación, adaptándolo a la normativa vigente y evitando así que el municipio tenga que reiniciar desde cero uno de los documentos más importantes para su desarrollo urbanístico. El vigente fue aprobado en 2002 y, más de dos décadas después, ha quedado desfasado por el crecimiento del municipio que ya supera los 104.000 habitantes, y por los numerosos cambios normativos producidos desde entonces. Aunque el Ayuntamiento inició su adaptación en 2006 y alcanzó incluso una aprobación inicial en 2015, las modificaciones legislativas, la tramitación ambiental y la complejidad administrativa impidieron culminar el proceso.

La decisión, impulsada por la Concejalía de Urbanismo, permitirá salvar gran parte del trabajo realizado durante años, desbloquear un procedimiento paralizado y avanzar hacia la aprobación definitiva de un instrumento clave para ordenar el crecimiento de la ciudad con seguridad jurídica. Con la fórmula que ahora se llevará a pleno, el Consistorio podrá continuar la tramitación conforme a la legislación actual sin renunciar al trabajo previo, lo que permitirá acortar plazos y dotar al proceso de mayor solidez jurídica.

Consecuencias directas para la ciudadanía

Más allá del ámbito técnico y administrativo, el desbloqueo del Plan General tendrá consecuencias directas para la ciudadanía. El nuevo impulso busca dar respuesta a situaciones que durante años han permanecido sin resolver, como propietarios que no han podido desarrollar sus suelos, viviendas en situación irregular, barrios pendientes de ordenación o familias cuyos proyectos han quedado paralizados por la falta de un marco urbanístico actualizado.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, subraya la trascendencia del paso que dará la ciudad. «Telde da un paso firme para resolver problemas que llevan años enquistados. No estamos hablando solo de un documento técnico, sino de dar seguridad a nuestros vecinos, a familias que llevan demasiado tiempo esperando respuestas», afirma.

Peña añade que el objetivo del gobierno municipal es convertir el Plan General en una herramienta útil para mejorar la vida de la ciudadanía. «Nos permite ordenar el crecimiento, facilitar oportunidades y, sobre todo, dar cobertura a muchas situaciones personales que hoy están bloqueadas», señala.

Desarrollo sostenible del municipio

Desde el área de Urbanismo se insiste, además, en que esta decisión refuerza la apuesta por un desarrollo ordenado y sostenible del municipio, adaptado a las exigencias actuales. Entre las líneas ya planteadas en la revisión del documento figuran la incorporación de criterios ambientales, la renovación de zonas industriales y el impulso de la cohesión social.

En términos prácticos, el acuerdo permitirá avanzar hacia la fase definitiva del Plan General con una base actualizada, sólida y jurídicamente segura. Para el gobierno municipal, se trata de reactivar un proyecto estratégico para Telde, imprescindible para atraer inversión, planificar infraestructuras y garantizar un crecimiento equilibrado.