Una veintena de los 50 puesteros de Telde volverán al Mercado Municipal tras avalar un informe jurídico su traslado desde el área polivalente de Narea

El Ayuntamiento de Telde ha encargado un informe jurídico que avala el traslado de los puesteros desde el área polivalente de Narea, al tiempo que ha adjudicado a la empresa Gratec S.A., vinculada al grupo Construplan, los trabajos de mantenimiento y explotación del inmueble. El documento concluye que el traslado puede realizarse sin inconvenientes, ya que los actuales vendedores conservan aún tres años de licencia en vigor. La consulta se planteó ante las dudas generadas por el reglamento municipal, aprobado en 1987, que establece concesiones de 15 años prorrogables en dos ocasiones. Debido a la antigüedad de esta normativa, el Ayuntamiento optó por asegurar su correcta interpretación. Así, el documento jurídico avala que los puesteros podrán ocupar sus nuevos puestos durante ese periodo restante.

En una primera fase está previsto que entre 20 y 25 puesteros regresen al mercado, una cifra inferior a la existente antes del cierre. En su momento había alrededor de 50 concesiones administrativas, algunas vigentes desde 1987, pero muchas han quedado obsoletas con el paso del tiempo debido al fallecimiento de sus titulares. El Consistorio trabaja ahora de forma paralela en la regularización de estas concesiones para poder ampliar progresivamente el número de puestos.

El recinto comercial cerró sus puertas en el año 2018 tras deficiencias en el suministro eléctrico

El Mercado Municipal de Telde permanece cerrado desde 2018. Hace ocho años, tras reiteradas advertencias del Gobierno de Canarias por las deficiencias en las instalaciones eléctricas, se decidió cortar el suministro lo que obligó al traslado temporal de los puesteros al área polivalente de Narea. Desde entonces, han desarrollado su actividad en este espacio provisional a la espera de la rehabilitación del edificio original.

Revisión de escaleras mecánicas y ascensores

Con la situación administrativa ya aclarada y buena parte de los requisitos ejecutados, el siguiente paso será que los propios vendedores evalúen las mejoras e inversiones que deberán acometer en sus puestos antes de retomar la actividad. «Falta que ellos vean las mejoras que tienen que hacer y acepten la inversión que deben destinar», explica Carmen Batista, concejala responsable del área.

Aunque aún no existe una fecha cerrada para la reapertura, la previsión municipal es que el mercado vuelva a abrir sus puertas «después del verano y antes del mes de noviembre», según apunta la edil. Mientras tanto, los trabajos pendientes se centran en actuaciones concretas, como el mantenimiento y la puesta en marcha de las escaleras mecánicas y del ascensor.

Adjudicado

En paralelo, el Ayuntamiento ha culminado el proceso para la gestión del inmueble con la adjudicación a Gratec S.A., única empresa que se presentó al concurso convocado el pasado mes de enero. La propuesta de la compañía incluye mejoras en el sistema informatizado de gestión del mantenimiento, un aspecto valorado de forma positiva por la mesa de contratación. Además, la oferta económica asciende a 65.000 euros, casi 10.000 euros por debajo del presupuesto base de licitación, fijado inicialmente en 74.000 euros.

Carmen Batista: «Falta que ellos vean las mejoras que tienen que hacer y acepten la inversión»

La reapertura del mercado supondrá también una oportunidad para revitalizar la actividad comercial del municipio. El espacio permitirá no solo el regreso de los actuales puesteros, sino también la incorporación de nuevos vendedores interesados en impulsar el comercio local y la venta de productos frescos y de kilómetro cero.

Asimismo, el Ayuntamiento ya ha ejecutado parte de las mejoras en las infraestructuras del edificio. Entre ellas destaca la instalación de nuevas cámaras de frío, un elemento clave para garantizar la conservación de los productos y favorecer la reactivación del mercado lo antes posible.