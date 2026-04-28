El colegio Enrique de Ossó celebra 40 Olimpiadas con espíritu deportivo en Telde

Las Olimpiadas del colegio Enrique de Ossó, en las medianías, celebraron su 40ª edición como una de las citas educativas y deportivas más consolidadas de Telde, con una jornada marcada por la participación del alumnado, el respaldo de las familias y la promoción de valores como el esfuerzo, el compañerismo y la superación.

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue el recorrido de la antorcha olímpica, portada por alumnado de 4º de la ESO desde la plaza de San Gregorio hasta el colegio. A su llegada, los estudiantes fueron recibidos entre aplausos y vítores por profesorado, familias y compañeros, en un ambiente festivo cargado de emoción. Durante la celebración se desarrollaron distintas exhibiciones deportivas protagonizadas por el alumnado, junto a demostraciones de baile, judo y crossfit, en colaboración con clubes del municipio. Las Olimpiadas incluyeron además modalidades como fútbol, patinaje, voleibol, baloncesto, ciclismo, natación y tenis, lo que refleja la diversidad deportiva del centro.

El acto contó con la presencia del alcalde de Telde, Juan Antonio Peña; el concejal de Actividad Física y Deportes, Cristhian Santana; y las concejalas del grupo de gobierno Adela Álvarez y Desirée Hernández, invitados por el equipo docente del centro.

El alcalde, Juan Antonio Peña, agradeció la invitación «un año más a una cita tan especial para la ciudad» y destacó «el enorme trabajo de toda la comunidad educativa para mantener viva una tradición que fomenta valores fundamentales como el esfuerzo, el compañerismo y la superación». También animó a los jóvenes «a luchar por sus sueños, a aprovechar cada oportunidad y, sobre todo, a ser buenas personas».