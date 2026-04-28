Telde aprueba por urgencia avanzar en el Plan de Ordenación y desbloquea 2,7 millones en facturas pendientes

El pleno de Telde aprobó este martes por vía de urgencia continuar con el procedimiento de evaluación ambiental estratégica del Plan General de Ordenación, una decisión que permitirá adaptar el expediente a la normativa estatal vigente, mantener su vigencia administrativa tras la prórroga de la memoria ambiental estratégica y seguir con la tramitación ante el órgano ambiental autonómico. La propuesta salió adelante con los votos favorables del grupo de gobierno y la abstención de la oposición, después de que fuera rechazada una iniciativa de Nueva Canarias para dejar el asunto sobre la mesa. En la misma sesión, la Corporación dio luz verde a 2,7 millones de euros para abonar 15 facturas mediante reconocimiento extrajudicial de crédito, de los que más de 2,2 millones corresponden al servicio de vigilancia, conservación, limpieza y mantenimiento de parques y jardines durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, así como enero y febrero de 2026.

El asunto del Plan General de Ordenación generó un amplio debate en el pleno, en el que el concejal no adscrito Héctor Suárez mostró su sorpresa por que una cuestión de tanta relevancia se tramitara por vía de urgencia, especialmente después de que, según señaló, «se hubiera conocido antes a través de los medios de comunicación que en los propios órganos municipales». Pese a ello, dejó clara su posición favorable a que avance el planeamiento.

Nueva Canarias fue el grupo que expresó mayores reparos sobre la forma en que el expediente llegó al pleno. Su portavoz, José Luis Macías, cuestionó que una cuestión clave para el futuro urbanístico de Telde se abordara por urgencia y sin un trabajo previo más amplio entre los grupos. Según defendió, la propuesta de dejar el asunto sobre la mesa no buscaba frenar el Plan General de Ordenación, sino garantizar que el documento avanzara con mayor solidez jurídica antes de elevarse al órgano ambiental autonómico. Macías alertó, además, de que remitir un expediente sin todas las garantías podría acabar provocando nuevos requerimientos técnicos y, con ello, más demoras en una tramitación largamente esperada por el municipio.

Gestión urbanística

En cuanto a los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito y facturas pendientes, el pleno aprobó el abono de distintas obligaciones económicas, entre las que destaca el servicio de vigilancia, conservación, limpieza y mantenimiento de parques y jardines, que concentra alrededor de 2,2 millones de euros. A esta cantidad se suma el reconocimiento del gasto correspondiente al servicio de salvamento, socorrismo y primeros auxilios en las playas del municipio, prestado entre finales de agosto de 2025 y enero de 2026, por un importe superior a 223.000 euros. También se incluyeron otros expedientes vinculados al suministro de energía eléctrica en dependencias municipales, Jinámar, centros educativos, instalaciones deportivas, cementerios y alumbrado público, además de facturas relacionadas con el mantenimiento de fuentes ornamentales y la limpieza de instalaciones deportivas municipales.

La sesión plenaria también aprobó tres modificaciones de crédito por un importe conjunto de 122.807 euros. Estas partidas permitirán reforzar la financiación del servicio de ambulancias de Protección Civil, así como atender inversiones en infraestructuras municipales incluidas en programas financiados con cargo al Fdcan.

Durante el turno de fiscalización, el concejal no adscrito Héctor Suárez puso el foco en la gestión urbanística del municipio y aseguró que los datos evidencian un descenso notable en la concesión de licencias de obra mayor durante el actual mandato. Según señaló, entre 2024 y 2025 se han autorizado 79 licencias, una cifra que, en su opinión, representa una bajada cercana al 70 % en comparación con el periodo anterior. Suárez advirtió de que esta caída puede tener consecuencias directas sobre la inversión, la creación de empleo y la actividad económica en Telde, al entender que el área de Urbanismo es uno de los principales motores para el desarrollo local.

Por su parte, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, defendió que las licencias municipales de obra mayor «están al día», si bien reconoció que el número de expedientes que se elevan a la Junta de Gobierno ha disminuido. Según explicó, esta reducción responde al incremento de actuaciones que actualmente se tramitan mediante comunicación previa.