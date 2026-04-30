Una avería obliga a cortar el suministro de agua en varias zonas de Telde

El Servicio de Aguas de Telde ha informado de un corte temporal en el suministro debido a la rotura accidental de una tubería principal en la zona de La Herradura.

Según la información facilitada, la avería se produjo durante el desarrollo de una obra externa en la vía pública. Para poder llevar a cabo la reparación de forma inmediata, será necesario interrumpir el servicio durante las próximas horas.

Las zonas afectadas por el corte son Valle de los Nueve, Lomos Bristol y la carretera de Los Picos. En total, se estima que la incidencia afecta a unos 600 abonados.

El tiempo previsto para completar los trabajos de reparación es de aproximadamente cuatro horas, aunque el servicio se restablecerá a medida que avancen las labores técnicas.

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Desde el Servicio de Aguas se han pedido disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas y se asegura que los operarios trabajan para recuperar el suministro a la mayor brevedad posible.