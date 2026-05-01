Más aparcamientos: Telde ultima 166 plazas de estacionamiento en esta zona

El Ayuntamiento de Telde ultima los detalles para abrir en los próximos meses, previsiblemente durante el verano, el aparcamiento modular de Arnao. A falta de un último trámite con la empresa promotora y del visto bueno del Cabildo de Gran Canaria, el Consistorio prevé poner en marcha esta infraestructura «cuanto antes» para dar respuesta a la falta de estacionamientos en la zona, una de las principales quejas de los vecinos del casco urbano. Las obras, que comenzaron en el año 2023, encaran ya su recta final. Una vez abierto el nuevo aparcamiento dotará al casco de Telde de 166 plazas adicionales, con las que se pretende aliviar la presión del tráfico en la ciudad.

Con todo prácticamente listo y a falta de un último trámite en el que ya se trabaja, los nuevos estacionamientos se ubican en una parcela de 3.585 metros cuadrados situada en la trasera del CEIP San Juan, una de las zonas más castigadas en horas punta por la entrada y salida de los alumnos del centro. El aparcamiento, concebido como una infraestructura funcional y sostenible, consta de dos plantas. En la planta baja se habilitarán 126 plazas, entre ellas seis accesibles conforme a la normativa vigente, y cinco destinadas a vehículos eléctricos. La segunda planta contará con otros 40 estacionamientos adicionales.

Traslado

El sistema estructural del aparcamiento es modular, desmontable y reutilizable, lo que permitirá su ampliación en altura o en cualquier dirección, así como su posible traslado a otras ubicaciones del municipio en caso de que fuera necesario. Además de mejorar la movilidad en el centro de Telde, esta infraestructura contará con una conexión estratégica con la zona comercial abierta de San Gregorio y con los barrios históricos de San Juan y San Francisco. El objetivo es que el nuevo equipamiento contribuya también al desarrollo económico y turístico del municipio.

El sistema del nuevo estacionamiento es modular, desmontable y reutilizable en otras zonas del municipio

La infraestructura debería haber estado operativa, en un principio, en el verano de 2023 con el objetivo de aliviar los problemas de tráfico en la zona coincidiendo con el inicio del curso escolar de ese mismo año. Sin embargo, una cadena de percances e inconvenientes ha ido retrasando la inauguración del que será el primer aparcamiento modular del municipio. Uno de los principales problemas que frenó su apertura fue una complicación surgida durante los trabajos, cuando la empresa adjudicataria utilizó maquinaria inadecuada para cambiar las luminarias en la parte superior de la estructura. Esta actuación provocó daños que obligaron a apuntalar el aparcamiento por motivos de seguridad.

Incógnita

En una de las ocasiones en las que el Ayuntamiento de Telde llegó a prever la apertura de este aparcamiento, una de las principales incógnitas era si el servicio sería gratuito o de pago y, en este último caso, qué empresa asumiría su gestión. Fue entonces cuando el alcalde del municipio, Juan Antonio Peña, afirmó en una sesión plenaria que el Consistorio mantiene un convenio previo con Sagulpa para la gestión de recursos relacionados con la movilidad en la ciudad, aunque no concretó si esta empresa se haría cargo de este aparcamiento en particular. A día de hoy, el Ayuntamiento aún no ha adoptado una decisión definitiva sobre el modelo de gestión del nuevo estacionamiento.

La infraestructura debería haber estado operativa en el verano de 2o23, pero por percances de las obras se retrasó

La concejala de Desarrollo Local, Nayra Navarro, recalcó que, aunque aún no puede concretar una fecha exacta de apertura, esta se producirá «cuanto antes y desde que estén todos los trámites listos». En este sentido, reconoció que ha sido un procedimiento «costoso» de gestionar, lo que también ha provocado un retraso en la apertura. No obstante, subrayó que, una vez finalizado este trámite y realizada la visita del Cabildo de Gran Canaria, el espacio podrá abrirse al público. El proyecto cuenta con una inversión total de 821.000 euros, 700.000 euros aportados por el Cabildo de Gran Canaria y 121.000 euros de fondos municipales.