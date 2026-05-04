Telde transforma la urbanización de Arauz: un parque de 12.000 metros y rehabilitación del paso subterráneo a El Contrapeso

El Ayuntamiento de Telde rehabilitará el paso subterráneo que conecta Arauz con la urbanización situada justo enfrente, El Contrapeso, un punto por el que transitan a diario cientos de personas para evitar cruzar la autovía. Aunque el paseo permanece actualmente operativo, el paso del tiempo ha dejado huella en su estado y presenta carencias en materia de seguridad y accesibilidad. La infraestructura no cuenta con barandilla ni está adaptada para personas con movilidad reducida, al carecer de rampa, por lo que el Consistorio plantea acometer distintas actuaciones para mejorar sus condiciones. Entre ellas, se incluye la instalación de elementos de seguridad y la renovación de las escaleras. Para estos trabajos ya se dispone de la financiación necesaria, aunque desde el Ayuntamiento se contempla la posibilidad de que no puedan ejecutarse antes de la finalización de las obras de Arauz, prevista para junio. Además, el Ayuntamiento también contempla la creación de un parque urbano de 12.000 metros cuadrados en la urbanización, con zonas de tierra batida y espacios habilitados para caminar, lo que permitirá dotar al nuevo entorno residencial de áreas de ocio al aire libre.

Este parque urbano será el pulmón verde de la zona residencial, un espacio de esparcimiento y naturaleza en medio del entorno urbano. Aunque aún no se ha redactado el proyecto, ya se tienen claras algunas de las actuaciones que se quieren llevar a cabo. El parque ocupará una extensión que se extenderá desde la piscina de La Barranquera hasta la calle Obispo Verdugo, situada en la bajada al Caracol, integrándose así en el paisaje urbano de la zona. De este parque lo único que podrá estar listo para la fecha de finalización de las obras, marcada en rojo en el calendario para el próximo 19 de junio, será la cancha deportiva. Sin embargo las demás zonas del parque, como los caminos de tierra batida para pasear y hacer ejercicio, así como las áreas de descanso para sentarse, se podrán poner en marcha posteriormente.

Reunión con afectados

El concejal de Vías y Obras del municipio de Telde, Iván Sánchez, se ha reunido con los representantes de los propietarios de las parcelas de Arauz, Juan José Sánchez y Ruperto Jiménez, para informarles sobre los avances de los trabajos en la zona y las mejoras que se están llevando a cabo. Durante el encuentro se detallaron algunos aspectos clave, como el hecho de que las obras ya han alcanzado el 86% de su ejecución y se prevé que finalicen el próximo 19 de junio. Hasta la fecha, se ha facturado un total de 1.777.000 euros en los diferentes trabajos realizados para poner a punto la zona. Este sector tiene la capacidad de albergar alrededor de 1.000 viviendas, de las cuales 167 serán públicas, distribuidas en unas 76 parcelas.

Sánchez: «Cuando finalicen los trabajos, estas parcelas ya contarán con el nombre de solar»

Aunque queda pendiente un pequeño tramo de asfaltado, que está previsto para los próximos días, Sánchez destacó que el asfalto ha sido, de hecho, uno de los aspectos más costosos del proyecto. Además, el edil subrayó que se han ampliado las superficies de aceras en comparación con el proyecto inicial y que se ha dotado a todo el sector de un sistema de riego para regar las parcelas municipales. «De esta manera, garantizamos que las zonas destinadas a la vegetación se mantendrán como zonas verdes», afirmó Sánchez.

Agradecimientos por el avance

Otro de los avances es que todas las parcelas de la urbanización de Arauz ya cuentan con su acometida eléctrica, así como con los sistemas de pluviales y fecales. «Cuando finalicen los trabajos, estas parcelas ya contarán con el nombre de solar», recalcó el edil, quien destacó que esta es la mayor urbanización que se está construyendo actualmente en Canarias. Además, recordó que también se han destinado parcelas para la construcción de hasta 300 plazas de aparcamiento en la zona, lo que contribuirá a mejorar la accesibilidad y el confort de los futuros residentes y vecinos de la zona, especialmente porque la escasez de espacios de aparcamiento es otra de las problemáticas que afecta a este área.

La zona verde irá desde el polideportivo hasta la calle Obispo Verdugo con 12.000 metros y tierra batida

Tanto Juan José Sánchez como Ruperto Jiménez agradecieron al edil por el trabajo realizado desde su concejalía para reactivar las obras de la urbanización de Arauz, en nombre de todos aquellos propietarios de parcelas que durante años se vieron bloqueados y sin poder explotar sus terrenos. «Gracias por el trabajo realizado, de verdad», expresó Ruperto Jiménez. No obstante, el edil recalcó que él solo ha dado continuidad a unos trabajos que «ya estaban empezados». Aun así, destacó que tanto la reactivación de la urbanización como la problemática del aparcamiento eran dos de las cuestiones clave que debía solucionar durante los cuatro años de mandato al frente de esta concejalía, y que ahora, finalmente, están viendo resultados tangibles.

Asfalto de la urbanización de Arauz, en Telde. / LP/DLP

Las obras de la urbanización de Arauz estuvieron paralizadas durante más de dos décadas debido a diversos factores administrativos y legales. Uno de los principales motivos fue la dificultad para obtener las licencias necesarias para continuar con los trabajos, lo que se sumó a un proceso complejo de recuperación de parcelas y la resolución de problemas relacionados con la planificación urbanística. Además, la falta de acuerdo entre los propietarios de las parcelas y algunos problemas de recapercelación también contribuyeron a la demora, lo que dificultó el avance de la urbanización. Estos factores retrasaron significativamente el desarrollo de la zona hasta que finalmente se lograron resolver los obstáculos y retomar las obras.