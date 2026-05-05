Telde
¿Qué hacían las máquinas moviendo arena de Playa del Hombre a Hoya del Pozo en Telde?
Costas culmina el trasvase de 1.500 metros cúbicos de arena entre ambas playas para mejorar la seguridad, los accesos y el estado de la cala de Hoya del Pozo
La Demarcación de Costas de Canarias en Las Palmas ha concluido una actuación de mejora en el litoral de Telde que ha consistido principalmente en el trasvase de 1.500 metros cúbicos de arena desde la Playa del Hombre hasta la vecina Hoya del Pozo, con el objetivo de mejorar las condiciones de uso, seguridad y accesibilidad de ambos espacios costeros. La intervención responde a la propia dinámica litoral de la zona, que provoca que la arena se acumule de forma natural en Playa del Hombre, tanto procedente de Hoya del Pozo como de aportes exteriores. Esta situación afecta especialmente a Hoya del Pozo, una cala que por su configuración y ubicación en la costa, sufre procesos de erosión que arrastran la escasa arena que recibe del barranco Calero, dejando en muchos casos piedras, bolos, socavones y zonas deterioradas tras episodios de lluvias intensas.
Además del trasvase de arena, los trabajos han incluido la retirada de restos encontrados en Hoya del Pozo, la reubicación de rocas y piedras de la propia playa y la ordenación de la escollera existente. Estas actuaciones han permitido reforzar la protección del paseo marítimo, mejorar la distribución de la escollera en el estribo norte de la cala y adecuar tanto las plataformas de las duchas como los accesos.
La obra se ha desarrollado durante 17 días, periodo en el que se extrajo el volumen necesario de arena de Playa del Hombre para extenderlo en Hoya del Pozo. Durante la ejecución se tuvo en cuenta el valor identitario y cultural de la duna que se forma en Playa del Hombre, por lo que la actuación se limitó al material imprescindible para reforzar la funcionalidad de la playa afectada por la erosión. La actuación ha sido ejecutada por la Demarcación de Costas de Canarias en Las Palmas, dependiente de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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