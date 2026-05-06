Telde recupera la vivienda pública: otras 37 casas de alquiler accesible en Jinámar ya están en marcha

Telde da otro paso en el regreso de la vivienda pública al municipio. El Gobierno de Canarias ha iniciado en Jinámar la construcción de una nueva promoción de 37 viviendas protegidas en régimen de alquiler, una actuación que forma parte del paquete de 109 pisos públicos previstos en la zona tras más de una década sin nuevas promociones de este tipo. La obra cuenta con una inversión de ocho millones de euros y un plazo de ejecución de 16 meses. Además de las viviendas, el proyecto incluye 37 plazas de garaje y 37 trasteros, y se desarrolla en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La promoción, en la que este miércoles se llevó a cabo la colocación de la primera piedra, contempla viviendas de entre uno y cinco dormitorios, incluidas unidades accesibles para personas con movilidad reducida. El edificio se organizará en tres plantas sobre rasante destinadas a viviendas y una planta bajo rasante reservada a garajes. El diseño incorpora criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, entre ellos la instalación de placas fotovoltaicas, sistemas de aerotermia para la producción de agua caliente sanitaria y soluciones constructivas orientadas a mejorar el aislamiento térmico y acústico. Además, las viviendas contarán con ventilación cruzada natural, una solución que favorece el confort interior y contribuye a reducir el consumo energético.

En Gran Canaria, el Gobierno de Canarias impulsa actualmente 1.368 viviendas protegidas a través de distintas actuaciones. De ese total, 602 se encuentran en construcción, 609 están en fase de planificación, 117 ya han sido finalizadas y 40 han sido adquiridas por el Ejecutivo autonómico para reforzar la oferta pública disponible en la isla.

Tres años sin casi actividad

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, participó en el acto de colocación de la primera piedra junto a la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León. Rodríguez subrayó el valor de esta actuación dentro de la política de vivienda del Ejecutivo autonómico y recordó que «la última promoción de vivienda pública en este municipio se terminó en el año 2010. Hoy estamos cambiando esa realidad».

Colocación de la primera piedra de las 37 viviendas públicas de Jinámar. / LP/DLP

El consejero destacó también el avance registrado en las últimas semanas en Jinámar. «En menos de dos meses hemos puesto en marcha dos edificios que permitirán incorporar 73 nuevas viviendas en Jinámar al parque público, poniéndolas a disposición de los canarios y canarias. Además, en esta misma zona, también existe una tercera parcela en la que se construirán otras 36 viviendas», señaló.

Rodríguez defendió que el Ejecutivo autonómico está recuperando la promoción de vivienda pública tras años de escasa actividad. «Estamos recuperando el ritmo de construcción de vivienda pública en Canarias después de años en los que no se generó oferta suficiente», afirmó. En la misma línea, insistió en que el objetivo es «aumentar el parque público para facilitar el acceso a la vivienda a las familias que más lo necesitan» De esta forma, también recalcó que desde el Gobierno de Canarias se están «activando suelo público y proyectos que llevaban años sin desarrollarse, dando respuesta a una demanda real de la ciudadanía». Al acto asistieron también la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans; el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y la concejala de Vivienda del Ayuntamiento, María Eugenia Melián.

Esperanza para las familias

Mayans destacó la necesidad de coordinación institucional para afrontar el problema de acceso a la vivienda. «La vivienda es hoy una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y, por eso, resulta fundamental que todas las administraciones trabajemos de forma coordinada para dar respuestas reales y eficaces. Hablar de vivienda no es solo hablar de economía o infraestructuras; hablamos de proyectos de vida, de estabilidad y de los sueños de muchas familias», afirmó.

Por su parte, Peña agradeció el impulso de esta nueva promoción y vinculó la actuación con una de las principales demandas vecinales del municipio. «En nombre de la ciudad de Telde, quiero expresar nuestro agradecimiento por seguir construyendo sueños. La colocación de esta primera piedra, además de su proximidad en el tiempo respecto a la anterior, refleja un compromiso firme y una capacidad de respuesta que merece ser reconocida. Como alcalde, una de las principales preocupaciones que me trasladan nuestros vecinos y vecinas es la dificultad de acceso a la vivienda. Por eso, comprobar que el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Obras Públicas, ha incorporado esta realidad a su hoja de ruta y trabaja activamente para ofrecer soluciones, supone un motivo de esperanza para muchas familias».